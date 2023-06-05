Экс-спецназовец свердловского ГУФСИН хочет воспитывать патриотизм у молодых сотрудников (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лишившийся руки на спецоперации экс-боец спецназа ГУФСИН из Свердловской области 32-летний Александр Петраков заявил, что хочет продолжить служить в рядах ведомства на любой должности или воспитывать молодое поколение сотрудников УИС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Бывший боец спецназа ГУФСИН Александр Петраков в начале марта 2022 года потерял руку на спецоперации, он прошел курс реабилитации. Сейчас хочет вернуться на службу в УИС на любую должность, либо заниматься воспитанием патриотизма у молодых сотрудников», — говорится в сообщении регионального ГУФСИН.

Петраков отправился на спецоперацию в декабре 2022 года. На протяжении четырех месяцев он участвовал в боевых действиях. В начале марта 2022-го он получил тяжелое ранение в правую руку. «В меня попали из крупнокалиберного пулемета, пуля калибра 12 миллиметров. Помню, что у меня рука обвисла, но мы выполнили боевую задачу, через полтора часа самостоятельно вышли к точке эвакуации, откуда меня доставили в госпиталь», — заявил сам Петраков.

Медикам не удалось сохранить руку бойцу, ее пришлось ампутировать по нижнюю треть плеча. Он лечился в военном госпитале имени Бурденко в Москве. В июне Петраков отправится в Санкт-Петербург для операции по протезированию.

Бывшие сослуживцы и семья всячески поддерживали Петракова. «Благодаря их поддержке я не пал духом», — отметил мужчина. Он заявил, что сумел сохранить физическую форму и продолжает заниматься спортом. «Я не могу только подтягиваться», — отметил Петраков.

Ранее URA.RU писало об участнике СВО из Екатеринбурга, который притворился мертвым, чтобы обмануть дрон ВСУ. Также свердловский ветеран чеченской войны рассказал, что в зоне спецоперации нужно воздержаться от курения. По его словам, табак оставляет запах, по которому противник может вычислить бойца.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области