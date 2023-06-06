Боец РФ оценил, как «хорошо горят» немецкие танки Leopard

06 июня 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

«Леопарды» горят очень хорошо, рассказал военнослужащий Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская артиллерия и авиация целиком накрыла батальонную тактическую группу (БТГ) противника при попытке прорвать оборону под Угледаром, уничтожив немало техники. Об этом рассказал уроженец Челябинской области, замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел». «На данном направлении наши артиллерия и авиация полностью накрыли боевую тактическую группу, состоящую из более чем трех тысяч человек, уничтожено немало техники и живой силы противника, в том числе „Леопарды“, которые горят очень хорошо», — сообщил Юрий «Ангел» корреспонденту URA.RU. Он добавил, что все попытки противника прорвать оборону были безуспешны. По словам военнослужащего, у ВС РФ под Угледаром нет опасений по поводу украинского контрнаступления. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, Россия отразила атаку украинских солдат на южно-донецком направлении. Было уничтожено более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, среди которых восемь переданных Киеву Leopard, передает «Национальная служба новостей».

Российская артиллерия и авиация целиком накрыла батальонную тактическую группу (БТГ) противника при попытке прорвать оборону под Угледаром, уничтожив немало техники. Об этом рассказал уроженец Челябинской области, замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел». «На данном направлении наши артиллерия и авиация полностью накрыли боевую тактическую группу, состоящую из более чем трех тысяч человек, уничтожено немало техники и живой силы противника, в том числе „Леопарды“, которые горят очень хорошо», — сообщил Юрий «Ангел» корреспонденту URA.RU. Он добавил, что все попытки противника прорвать оборону были безуспешны. По словам военнослужащего, у ВС РФ под Угледаром нет опасений по поводу украинского контрнаступления. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, Россия отразила атаку украинских солдат на южно-донецком направлении. Было уничтожено более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, среди которых восемь переданных Киеву Leopard, передает «Национальная служба новостей».