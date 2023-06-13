13 июня 2023

Постпредство РФ: ЕС приписывает России любые преступления Киева

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Страны европейского союза. Пермь , флаг евросоюза, ес, флаг европейского союза
ЕС ничем не подкрепил обвинения в адрес РФ в разрушении Каховской ГЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз приписывает России любые преступления Киева, что подтвердили дебаты в Европарламенте по разрушению дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

«Европейская общественность в очередной раз смогла услышать ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в разрушении Каховской ГЭС. Это полностью соответствует еэсовским „законам борьбы с российской дезинформацией“, согласно которым любое преступление Киева автоматически приписывается нашей стране», — отметили в российской миссии. В документе указано, что совершение подобных преступление становится возможным из-за постоянных западных поставок Киеву вооружения.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр обвинила РФ в подрыве Каховской ГЭС. По ее слова. российская сторона таким образом пыталась сорвать наступление ВС Украины, пишет «Национальная служба новостей».

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Евросоюз приписывает России любые преступления Киева, что подтвердили дебаты в Европарламенте по разрушению дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЕС. «Европейская общественность в очередной раз смогла услышать ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в разрушении Каховской ГЭС. Это полностью соответствует еэсовским „законам борьбы с российской дезинформацией“, согласно которым любое преступление Киева автоматически приписывается нашей стране», — отметили в российской миссии. В документе указано, что совершение подобных преступление становится возможным из-за постоянных западных поставок Киеву вооружения. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр обвинила РФ в подрыве Каховской ГЭС. По ее слова. российская сторона таким образом пыталась сорвать наступление ВС Украины, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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