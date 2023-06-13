Постпредство РФ: ЕС приписывает России любые преступления Киева 14 июня 2023 в 01:51 Размер текста - 17 + ЕС ничем не подкрепил обвинения в адрес РФ в разрушении Каховской ГЭС Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз приписывает России любые преступления Киева, что подтвердили дебаты в Европарламенте по разрушению дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЕС. «Европейская общественность в очередной раз смогла услышать ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в разрушении Каховской ГЭС. Это полностью соответствует еэсовским „законам борьбы с российской дезинформацией“, согласно которым любое преступление Киева автоматически приписывается нашей стране», — отметили в российской миссии. В документе указано, что совершение подобных преступление становится возможным из-за постоянных западных поставок Киеву вооружения. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр обвинила РФ в подрыве Каховской ГЭС. По ее слова. российская сторона таким образом пыталась сорвать наступление ВС Украины, пишет «Национальная служба новостей». Евросоюз приписывает России любые преступления Киева, что подтвердили дебаты в Европарламенте по разрушению дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЕС. «Европейская общественность в очередной раз смогла услышать ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в разрушении Каховской ГЭС. Это полностью соответствует еэсовским „законам борьбы с российской дезинформацией“, согласно которым любое преступление Киева автоматически приписывается нашей стране», — отметили в российской миссии. В документе указано, что совершение подобных преступление становится возможным из-за постоянных западных поставок Киеву вооружения. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр обвинила РФ в подрыве Каховской ГЭС. По ее слова. российская сторона таким образом пыталась сорвать наступление ВС Украины, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям