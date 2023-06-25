Клинцевич объяснил причину неудачи мятежа Пригожина

Клинцевич: Пригожину не удалось переманить народ, сплоченный вокруг Путина

25 июня 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Мятеж Евгения Пригожина стал уроком для России, сказал Франц Клинцевич Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Бизнесмен Евгений Пригожин не смог найти поддержки в обществе во время мятежа, поскольку президент России Владимир Путин объединил и сплотил граждан вокруг себя. Об этом заявил в беседе с URA.RU лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «Народ, армия, силовой блок не поддержали Пригожина, несмотря на достаточно серьезные и востребованные в обществе моменты, связанные со справедливостью, с коррупцией. Все остались с президентом. Это был большой урок России. Я считаю, что в этой ситуации выиграл наш президент, просто консолидировав своими правильными действиями все наше общество, все наше государство. Такое испытание мы все прошли, ведь люди на местах не дрогнули, паники не было», — сказал Франц Клинцевич. По его словам, разрешить ситуацию быстро удалось благодаря решительным действиям президента России. «Эту проблему разрешили. Приняты, на мой взгляд, руководством страны единственное правильное решение, дабы не усугубить. Мы обошлись малой кровью. [Президент Республики Беларусь Александр] Лукашенко с согласия Путина провел переговоры и успел разрешить проблему. Наш президент пошел на все эти переговорные процессы, поскольку человеческая жизнь является самой дорогой. Именно с этим связано спокойствие и стабильность страны в этот сложный период», — отметил собеседник агентства. В ночь с 23 июня по 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым позициям его бойцов, после чего заявил, что готов уничтожить все на его пути. В ведомстве опровергли его обвинения. Частная армия предпринимателя вошла в Ростов и другие российские города. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину». Вечером 24 июня стало известно, что мятеж прекращен и бойцы Пригожина развернулись в сторону полевых лагерей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмен Евгений Пригожин не смог найти поддержки в обществе во время мятежа, поскольку президент России Владимир Путин объединил и сплотил граждан вокруг себя. Об этом заявил в беседе с URA.RU лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «Народ, армия, силовой блок не поддержали Пригожина, несмотря на достаточно серьезные и востребованные в обществе моменты, связанные со справедливостью, с коррупцией. Все остались с президентом. Это был большой урок России. Я считаю, что в этой ситуации выиграл наш президент, просто консолидировав своими правильными действиями все наше общество, все наше государство. Такое испытание мы все прошли, ведь люди на местах не дрогнули, паники не было», — сказал Франц Клинцевич. По его словам, разрешить ситуацию быстро удалось благодаря решительным действиям президента России. «Эту проблему разрешили. Приняты, на мой взгляд, руководством страны единственное правильное решение, дабы не усугубить. Мы обошлись малой кровью. [Президент Республики Беларусь Александр] Лукашенко с согласия Путина провел переговоры и успел разрешить проблему. Наш президент пошел на все эти переговорные процессы, поскольку человеческая жизнь является самой дорогой. Именно с этим связано спокойствие и стабильность страны в этот сложный период», — отметил собеседник агентства. В ночь с 23 июня по 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым позициям его бойцов, после чего заявил, что готов уничтожить все на его пути. В ведомстве опровергли его обвинения. Частная армия предпринимателя вошла в Ростов и другие российские города. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину». Вечером 24 июня стало известно, что мятеж прекращен и бойцы Пригожина развернулись в сторону полевых лагерей.