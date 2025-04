Сбежал в США и критиковал СВО, нашел лазейку зарабатывать в России: как живет иноагент Прусикин*

Солист Little Big и иноагент Илья Прусикин* нашел способ зарабатывать в России

27 апреля 2025 в 17:44 Размер текста - 17 +

Прусикин* живет в США с 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Солист группы Little Big Илья Прусикин (иноагент в РФ), который сбежал в США после начала спецоперации, нашел способ зарабатывать в России. По данным telegram-канала Shot, он переоформил права на товарный знак на директора коллектива Алину Пязок, чтобы обойти свой статус и снова получать авторские отчисления с песен группы. Подробнее о том, как сейчас живет музыкант за границей, его критике СВО и неуплате алиментов — в материале URA.RU. Поступил на психолога, но стал музыкантом В 2001 году Прусикин стал чемпионом школьной лиги КВН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Илья Прусикин родился в 1985 году в небольшом поселке Забайкалья. В 1990-х, когда в населенном пункте исчезли тепло и электричество, его семья переехала в Сосновый Бор Ленинградской области. На тот момент ему было 11 лет. Он с детства увлекался брейк-дансом, скейтбордингом и музыкой. Еще в юности Илья окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В 2001 году Прусикин стал чемпионом школьной лиги КВН, а в 2003-м присоединился к ню-метал-группе «Тенкорр» под псевдонимом Ильич. После школы Илья поступил на психолого-педагогический факультет Санкт-Петербургского института культуры, но, поняв, что не хочет работать по специальности, решил заняться музыкой и видеоблогингом. Долгое время он перебивался случайными заработками, пока в 2011 году не начал сотрудничество с проектом «Спасибо, Ева!». Он снимал ролики, в которых высмеивал социальные проблемы. В 2013 году вместе с музыкантом Эльдаром Джараховым создал творческое объединение «КликКлак», выпустившее несколько популярных шоу на Youtube. Всемирный успех Little Big и отказ от Евровидения Популярность Little Big пришла после песни «Every day I'm drinking» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В том же году Илья основал группу Little Big, которая быстро завоевала популярность с песней Every day I'm drinking, собравшей более 30 миллионов просмотров за первую неделю. В 2016 году вышел клип на песню Big Dick, который получил приз на Berlin Music Video Awards. Их клип на песню Skibidi в 2018 году собрал 23 миллиона просмотров за первую неделю и более 700 миллионов за весь период, став первым видеосинглом на русском YouTube с такими показателями. В декабре того же года группа выпустила клип на песню «Слэмятся пацаны» с солистом «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. В 2019 году они провели более 120 концертов в России и Европе и заняли 35-е место в списке Forbes с доходом в один миллион долларов. В 2020 году Little Big должна была представить Россию на Евровидении с песней Uno, но мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. Их клип на Uno собрал более четырех миллионов просмотров за сутки, в итоге достигнув 250 миллионов. В 2021 году группа отказалась от участия в конкурсе, который в итоге выиграла певица Манижа. Отношение к СВО и переезд в США Песня Generation Cancellation стала антивоенным протестом против конфликта на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В день начала спецоперации на страницах группы в соцсетях появилась пацифистская картинка — жест, который в тот момент был свойственен многим знаменитостям. Уже 2 марта Прусикин и его партнерша по группе София Таюрская переехали в Лос-Анджелес, где выпустили клип Generation Cancellation с критикой СВО, открыто демонстрируя негативное отношение к спецоперации. В описании под видео группа призвала остановить украинский конфликт. 27 июля музыканты сообщили о запрете концертов Little Big в России, а 27 января 2023 года Минюст РФ признал Илью иноагентом. С того момента Прусикин и его команда начали активно ходить на интервью к разным СМИ, в которых критиковали политику российских властей и спецоперацию. При этом каждый раз Илья пытался убедить собеседников, что якобы всегда находился в оппозиции. Попытка восстановить доходы в РФ Прусикин снова сможет получать доходы от своих песен, несмотря на свой статус иноагента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сегодня стало известно, что Прускин переоформил права на товарный знак группы на директора Алину Пязок, чтобы обойти свой статус иноагента и начать зарабатывать в России. По данным telegram-канала Shot, все права на товарный знак теперь принадлежат Пязок, благодаря чему Прусикин снова сможет получать авторские отчисления со своих песен. Авторы канала также напомнили, что у музыканта есть невыплаченные налоги на 50 тысяч рублей, из-за чего ему заблокировали счета в РФ. Скандал с СПЖ за катание на скейте в виде креста В январе 2023 года «Союз православных женщин» подал в суд на Прусикина за видео, где он катался на скейтборде в виде креста. Об этом сообщила глава союза Наталья Жукова. Она отметила, что документы были направлены в прокуратуру и Следственный комитет по статье за оскорбление чувств верующих, поскольку крест является важным символом православия. Жукова добавила, что Прусикин мог действовать по чьему-то заказу. Личная жизнь Прусикина и слухи об изменах Роман с Таюрской мог стать причиной развода Прусикина с Ириной Смелой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первые серьезные отношения Прусикина начались в юности и продлились 10 лет с женщиной, работавшей воспитательницей в детском саду. В это время артист не мог найти работу, даже курьером. В итоге они разошлись из-за финансовых трудностей. В 2014 году он познакомился с блогером и певицей Ириной Смелой, известной как Tatarka. Спустя три года они поженились. В браке у них родился сын Добрыня. Однако в 2020 году Смелая объявила о разводе. Их сын остался жить с матерью, и иногда наведывается к отцу в США. По данным некоторых СМИ, после эмиграции Прусикин вовсе перестал платить алименты из-за финансовых проблем. "Мне говорят: «Ты не высылаешь деньги на помощь». У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то… Или мне отдать свою жизнь?!" — признавался он в интервью газете Deutsche Welle (признана иностранным агентом). Сейчас музыкант состоится в отношениях со своей коллегой Софьей Таюрской. По одной из версии, именно их роман мог стать причиной разрыва его прошлых отношений. Весной 2024 года Илья и Софья объявили, что ждут ребенка, и 25 сентября в США у них родилась дочь Саша. *Илья Прусикин, Ильич — признан в России иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солист группы Little Big Илья Прусикин (иноагент в РФ), который сбежал в США после начала спецоперации, нашел способ зарабатывать в России. По данным telegram-канала Shot, он переоформил права на товарный знак на директора коллектива Алину Пязок, чтобы обойти свой статус и снова получать авторские отчисления с песен группы. Подробнее о том, как сейчас живет музыкант за границей, его критике СВО и неуплате алиментов — в материале URA.RU. Поступил на психолога, но стал музыкантом Илья Прусикин родился в 1985 году в небольшом поселке Забайкалья. В 1990-х, когда в населенном пункте исчезли тепло и электричество, его семья переехала в Сосновый Бор Ленинградской области. На тот момент ему было 11 лет. Он с детства увлекался брейк-дансом, скейтбордингом и музыкой. Еще в юности Илья окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В 2001 году Прусикин стал чемпионом школьной лиги КВН, а в 2003-м присоединился к ню-метал-группе «Тенкорр» под псевдонимом Ильич. После школы Илья поступил на психолого-педагогический факультет Санкт-Петербургского института культуры, но, поняв, что не хочет работать по специальности, решил заняться музыкой и видеоблогингом. Долгое время он перебивался случайными заработками, пока в 2011 году не начал сотрудничество с проектом «Спасибо, Ева!». Он снимал ролики, в которых высмеивал социальные проблемы. В 2013 году вместе с музыкантом Эльдаром Джараховым создал творческое объединение «КликКлак», выпустившее несколько популярных шоу на Youtube. Всемирный успех Little Big и отказ от Евровидения В том же году Илья основал группу Little Big, которая быстро завоевала популярность с песней Every day I'm drinking, собравшей более 30 миллионов просмотров за первую неделю. В 2016 году вышел клип на песню Big Dick, который получил приз на Berlin Music Video Awards. Их клип на песню Skibidi в 2018 году собрал 23 миллиона просмотров за первую неделю и более 700 миллионов за весь период, став первым видеосинглом на русском YouTube с такими показателями. В декабре того же года группа выпустила клип на песню «Слэмятся пацаны» с солистом «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. В 2019 году они провели более 120 концертов в России и Европе и заняли 35-е место в списке Forbes с доходом в один миллион долларов. В 2020 году Little Big должна была представить Россию на Евровидении с песней Uno, но мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. Их клип на Uno собрал более четырех миллионов просмотров за сутки, в итоге достигнув 250 миллионов. В 2021 году группа отказалась от участия в конкурсе, который в итоге выиграла певица Манижа. Отношение к СВО и переезд в США В день начала спецоперации на страницах группы в соцсетях появилась пацифистская картинка — жест, который в тот момент был свойственен многим знаменитостям. Уже 2 марта Прусикин и его партнерша по группе София Таюрская переехали в Лос-Анджелес, где выпустили клип Generation Cancellation с критикой СВО, открыто демонстрируя негативное отношение к спецоперации. В описании под видео группа призвала остановить украинский конфликт. 27 июля музыканты сообщили о запрете концертов Little Big в России, а 27 января 2023 года Минюст РФ признал Илью иноагентом. С того момента Прусикин и его команда начали активно ходить на интервью к разным СМИ, в которых критиковали политику российских властей и спецоперацию. При этом каждый раз Илья пытался убедить собеседников, что якобы всегда находился в оппозиции. Попытка восстановить доходы в РФ Сегодня стало известно, что Прускин переоформил права на товарный знак группы на директора Алину Пязок, чтобы обойти свой статус иноагента и начать зарабатывать в России. По данным telegram-канала Shot, все права на товарный знак теперь принадлежат Пязок, благодаря чему Прусикин снова сможет получать авторские отчисления со своих песен. Авторы канала также напомнили, что у музыканта есть невыплаченные налоги на 50 тысяч рублей, из-за чего ему заблокировали счета в РФ. Скандал с СПЖ за катание на скейте в виде креста В январе 2023 года «Союз православных женщин» подал в суд на Прусикина за видео, где он катался на скейтборде в виде креста. Об этом сообщила глава союза Наталья Жукова. Она отметила, что документы были направлены в прокуратуру и Следственный комитет по статье за оскорбление чувств верующих, поскольку крест является важным символом православия. Жукова добавила, что Прусикин мог действовать по чьему-то заказу. Личная жизнь Прусикина и слухи об изменах Первые серьезные отношения Прусикина начались в юности и продлились 10 лет с женщиной, работавшей воспитательницей в детском саду. В это время артист не мог найти работу, даже курьером. В итоге они разошлись из-за финансовых трудностей. В 2014 году он познакомился с блогером и певицей Ириной Смелой, известной как Tatarka. Спустя три года они поженились. В браке у них родился сын Добрыня. Однако в 2020 году Смелая объявила о разводе. Их сын остался жить с матерью, и иногда наведывается к отцу в США. По данным некоторых СМИ, после эмиграции Прусикин вовсе перестал платить алименты из-за финансовых проблем. Сейчас музыкант состоится в отношениях со своей коллегой Софьей Таюрской. По одной из версии, именно их роман мог стать причиной разрыва его прошлых отношений. Весной 2024 года Илья и Софья объявили, что ждут ребенка, и 25 сентября в США у них родилась дочь Саша. *Илья Прусикин, Ильич — признан в России иноагентом