Россиянам не рекомендуют ездить на север Индии из-за опасности терактов

Посольство РФ рекомендовало россиянам не ездить в Джамму и Кашмир
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Россиянам не советуют ездить на север Индии из-за угрозы терактов
Россиянам не советуют ездить на север Индии из-за угрозы терактов Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Россиянам не рекомендуется посещать север Индии, особенно Джамму и Кашмир, из-за угрозы терактов и напряженности в индийско-пакистанских отношениях. С таким предупреждением выступило посольство России в Индии.

«Рекомендуем в отсутствие крайней необходимости временно воздержаться от посещения союзной территории Джамму и Кашмир», — говорится в сообщении telegram-канала посольства. 22 апреля в районе города Пахалгам в Джамму и Кашмире террористы открыли огонь по туристам, убив 26 людей и ранив более 20.

Премьер-министр Индии Наренда Моди осудил это нападение, назвав его проявлением трусости тех, кто поддерживает терроризм. Он отметил, что Кашмир возвращался к мирной жизни и развивался, что не нравилось его врагам. Моди пообещал, что виновные получат наказание, и выразил соболезнования пострадавшим.

В ответ на теракт премьер Пакистана Шехбаз Шариф предложил сотрудничество в расследовании, подчеркнув готовность защиты суверенитета Пакистана. Напряженность между Индией и Пакистаном возросла после трагедии, причину которой взяла на себя террористическая группа, связанная с «Лашкар-и-Тайба» (запрещенная в России террористическая организация). В результате Индия ввела ряд мер против Пакистана, включая высылку военных атташе и приостановку Договора о водах Инда, на что Пакистан ответил прекращением торговли с Индией, передает Pravda.Ru.

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Россиянам не рекомендуется посещать север Индии, особенно Джамму и Кашмир, из-за угрозы терактов и напряженности в индийско-пакистанских отношениях. С таким предупреждением выступило посольство России в Индии. «Рекомендуем в отсутствие крайней необходимости временно воздержаться от посещения союзной территории Джамму и Кашмир», — говорится в сообщении telegram-канала посольства. 22 апреля в районе города Пахалгам в Джамму и Кашмире террористы открыли огонь по туристам, убив 26 людей и ранив более 20. Премьер-министр Индии Наренда Моди осудил это нападение, назвав его проявлением трусости тех, кто поддерживает терроризм. Он отметил, что Кашмир возвращался к мирной жизни и развивался, что не нравилось его врагам. Моди пообещал, что виновные получат наказание, и выразил соболезнования пострадавшим. В ответ на теракт премьер Пакистана Шехбаз Шариф предложил сотрудничество в расследовании, подчеркнув готовность защиты суверенитета Пакистана. Напряженность между Индией и Пакистаном возросла после трагедии, причину которой взяла на себя террористическая группа, связанная с «Лашкар-и-Тайба» (запрещенная в России террористическая организация). В результате Индия ввела ряд мер против Пакистана, включая высылку военных атташе и приостановку Договора о водах Инда, на что Пакистан ответил прекращением торговли с Индией, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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