Лукашенко призвал покупать зерно из РФ, пока оно дешевое

11 июля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко назвал зерно «золотовалютным резервом» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Беларуси нужно закупить зерно из России, пока на него не повысились цены. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить», — сказал Александр Лукашенко в ходе поездки в Витебскую область. Его слова приводит РИА Новости. Белорусский лидер также подчеркнул, что зерно всегда пригодится. Кроме того, он назвал его «золотовалютным резервом». Также министр сельского хозяйства республики Игорь Брыло заявил о необходимости покупки российского зерна, чтобы обеспечить устойчивую работу животноводства в Белоруссии.

Беларуси нужно закупить зерно из России, пока на него не повысились цены. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить», — сказал Александр Лукашенко в ходе поездки в Витебскую область. Его слова приводит РИА Новости. Белорусский лидер также подчеркнул, что зерно всегда пригодится. Кроме того, он назвал его «золотовалютным резервом». Также министр сельского хозяйства республики Игорь Брыло заявил о необходимости покупки российского зерна, чтобы обеспечить устойчивую работу животноводства в Белоруссии.