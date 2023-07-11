Лукашенко призвал покупать зерно из РФ, пока оно дешевое

Беларуси нужно закупить зерно из России, пока на него не повысились цены. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить», — сказал Александр Лукашенко в ходе поездки в Витебскую область. Его слова приводит РИА Новости.
Белорусский лидер также подчеркнул, что зерно всегда пригодится. Кроме того, он назвал его «золотовалютным резервом». Также министр сельского хозяйства республики Игорь Брыло заявил о необходимости покупки российского зерна, чтобы обеспечить устойчивую работу животноводства в Белоруссии.
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