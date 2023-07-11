Лукашенко призвал покупать зерно из РФ, пока оно дешевое

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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
Александр Лукашенко назвал зерно «золотовалютным резервом» Фото:

Беларуси нужно закупить зерно из России, пока на него не повысились цены. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить», — сказал Александр Лукашенко в ходе поездки в Витебскую область. Его слова приводит РИА Новости.

Белорусский лидер также подчеркнул, что зерно всегда пригодится. Кроме того, он назвал его «золотовалютным резервом». Также министр сельского хозяйства республики Игорь Брыло заявил о необходимости покупки российского зерна, чтобы обеспечить устойчивую работу животноводства в Белоруссии.

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Беларуси нужно закупить зерно из России, пока на него не повысились цены. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить», — сказал Александр Лукашенко в ходе поездки в Витебскую область. Его слова приводит РИА Новости. Белорусский лидер также подчеркнул, что зерно всегда пригодится. Кроме того, он назвал его «золотовалютным резервом». Также министр сельского хозяйства республики Игорь Брыло заявил о необходимости покупки российского зерна, чтобы обеспечить устойчивую работу животноводства в Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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