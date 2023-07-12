Отставной генерал ВС США: истерика Зеленского из-за НАТО играет на руку Путину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимиру Путину играет на руку разочарование Владимира Зеленского решением НАТО Фото:

Недовольство президента Украины Владимира Зеленского из-за решения НАТО играет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил американский генерал в отставке Барри Маккефри.

«Для него (Владимира Зеленского — прим.URA.RU) настаивать на этом публичном жесте, мне кажется, безрассудно. Это играет на руку Путину. Он хочет заявить, что борется против НАТО, а не [против России] с вторжением в соседнюю страну», — заявил Маккефри. Его слова приводит американское издание Newsweek. Экс-генерал отметил, что это не приведет ни к чему хорошему для киевского режима.

Ранее украинский лидер назвал абсурдом отсутствие четких временных рамок для приглашения Украины в альянс странами НАТО, передает RT. Заявление Зеленского о решении НАТО по Киеву разозлило делегацию США на саммите альянса в Вильнюсе, передает «Национальная служба новостей».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недовольство президента Украины Владимира Зеленского из-за решения НАТО играет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил американский генерал в отставке Барри Маккефри. «Для него (Владимира Зеленского — прим.URA.RU) настаивать на этом публичном жесте, мне кажется, безрассудно. Это играет на руку Путину. Он хочет заявить, что борется против НАТО, а не [против России] с вторжением в соседнюю страну», — заявил Маккефри. Его слова приводит американское издание Newsweek. Экс-генерал отметил, что это не приведет ни к чему хорошему для киевского режима. Ранее украинский лидер назвал абсурдом отсутствие четких временных рамок для приглашения Украины в альянс странами НАТО, передает RT. Заявление Зеленского о решении НАТО по Киеву разозлило делегацию США на саммите альянса в Вильнюсе, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...