В следовавшем из Турции в Ростов судне для перевозки зерна найдены следы взрывчатки

24 июля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

В судне обнаружили признаки вмешательства в конструктивные части Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В судне, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки. Об этом сообщили в ФСБ РФ. «22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ», — сообщили в ФСБ, передает РИА Новости. Там добавили, что в судне также обнаружили признаки вмешательства в конструктивные части. В ведомстве отмечают, что это может означать возможность доставки иностранным судном взрывчатки на Украину. В связи с этим, для предотвращения терактов и диверсий будут проведены проверки судов, идущих через Керченский пролив, а также запрещен проход через него для иностранных судов. Ранее сообщалось о том, что Украина создает армию дронов, чтобы скидывать взрывчатку на передовой. Об этом написали в газете The New York Times.

В судне, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки. Об этом сообщили в ФСБ РФ. «22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ», — сообщили в ФСБ, передает РИА Новости. Там добавили, что в судне также обнаружили признаки вмешательства в конструктивные части. В ведомстве отмечают, что это может означать возможность доставки иностранным судном взрывчатки на Украину. В связи с этим, для предотвращения терактов и диверсий будут проведены проверки судов, идущих через Керченский пролив, а также запрещен проход через него для иностранных судов. Ранее сообщалось о том, что Украина создает армию дронов, чтобы скидывать взрывчатку на передовой. Об этом написали в газете The New York Times.