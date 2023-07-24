В следовавшем из Турции в Ростов судне для перевозки зерна найдены следы взрывчатки

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, зерно, порт, сухогруз, судно
В судне обнаружили признаки вмешательства в конструктивные части Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В судне, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ», — сообщили в ФСБ, передает РИА Новости. Там добавили, что в судне также обнаружили признаки вмешательства в конструктивные части.

В ведомстве отмечают, что это может означать возможность доставки иностранным судном взрывчатки на Украину. В связи с этим, для предотвращения терактов и диверсий будут проведены проверки судов, идущих через Керченский пролив, а также запрещен проход через него для иностранных судов.

Ранее сообщалось о том, что Украина создает армию дронов, чтобы скидывать взрывчатку на передовой. Об этом написали в газете The New York Times.

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В судне, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки. Об этом сообщили в ФСБ РФ. «22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ», — сообщили в ФСБ, передает РИА Новости. Там добавили, что в судне также обнаружили признаки вмешательства в конструктивные части. В ведомстве отмечают, что это может означать возможность доставки иностранным судном взрывчатки на Украину. В связи с этим, для предотвращения терактов и диверсий будут проведены проверки судов, идущих через Керченский пролив, а также запрещен проход через него для иностранных судов. Ранее сообщалось о том, что Украина создает армию дронов, чтобы скидывать взрывчатку на передовой. Об этом написали в газете The New York Times.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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