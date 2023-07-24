В следовавшем из Турции в Ростов судне для перевозки зерна найдены следы взрывчатки

В судне, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ», — сообщили в ФСБ, передает РИА Новости. Там добавили, что в судне также обнаружили признаки вмешательства в конструктивные части.
В ведомстве отмечают, что это может означать возможность доставки иностранным судном взрывчатки на Украину. В связи с этим, для предотвращения терактов и диверсий будут проведены проверки судов, идущих через Керченский пролив, а также запрещен проход через него для иностранных судов.
Ранее сообщалось о том, что Украина создает армию дронов, чтобы скидывать взрывчатку на передовой. Об этом написали в газете The New York Times.
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