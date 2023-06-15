NYT: Украина создает армию дронов, чтобы скидывать взрывчатку на передовой

16 июня 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

«Армия дронов» будет обучать операторов БПЛА различным тактикам, пишет NYT Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главной целью нового проекта Украины «Армия дронов» является активное использование на поле боя беспилотников, которые будут выполнять функцию сбрасывания взрывчатки на передовой. Об этом пишет газета The New York Times. «Запущен украинский проект „Армия дронов“, целью которого является использование на поле боя дронов, которые будут сбрасывать взрывчатку на передовой», — говорится в материале газеты . Там добавили, что главной целью проекта является применение инновационных тактик и технологий на поле боя с помощью беспилотников, а также обучение тысяч операторов. В рамках проекта инструкторы также обучают операторов дронов методам маскировки, способам запуска и извлечения БПЛА, заключил автор. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что для борьбы с атаками беспилотников на территории России необходимо улучшить работу систем ПВО. Он отметил, что существующие системы настроены на обнаружение крупных летательных аппаратов, а не на маленькие дроны, и пообещал решить эту проблему. Три украинских ударных дрона с взрывчаткой были замечены при попытке атаки на Запорожскую АЭС, передает «Национальная служба новостей».

Главной целью нового проекта Украины «Армия дронов» является активное использование на поле боя беспилотников, которые будут выполнять функцию сбрасывания взрывчатки на передовой. Об этом пишет газета The New York Times. «Запущен украинский проект „Армия дронов“, целью которого является использование на поле боя дронов, которые будут сбрасывать взрывчатку на передовой», — говорится в материале газеты. Там добавили, что главной целью проекта является применение инновационных тактик и технологий на поле боя с помощью беспилотников, а также обучение тысяч операторов. В рамках проекта инструкторы также обучают операторов дронов методам маскировки, способам запуска и извлечения БПЛА, заключил автор. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что для борьбы с атаками беспилотников на территории России необходимо улучшить работу систем ПВО. Он отметил, что существующие системы настроены на обнаружение крупных летательных аппаратов, а не на маленькие дроны, и пообещал решить эту проблему. Три украинских ударных дрона с взрывчаткой были замечены при попытке атаки на Запорожскую АЭС, передает «Национальная служба новостей».