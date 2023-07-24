Сенаторы начали отказываться от своего закона о лишении гражданства по рождению

24 июля 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Инициаторы законопроекта о лишении приобретенного гражданства отозвали свои подписи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Три сенатора, которые были инициаторами законопроекта по лишению приобретенного гражданства, отозвали свои подписи. Это следует из базы данных Госдумы. «Сенаторы Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин сняли свои фамилии с законопроекта о лишении приобретенного по рождению гражданства РФ за совершение ряда тяжких преступлений», — следует из базы данных Госдумы . Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что не будет отзывать свою подпись. Он также отказался комментировать решение других сенаторов, передает РИА Новости.

Три сенатора, которые были инициаторами законопроекта по лишению приобретенного гражданства, отозвали свои подписи. Это следует из базы данных Госдумы. «Сенаторы Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин сняли свои фамилии с законопроекта о лишении приобретенного по рождению гражданства РФ за совершение ряда тяжких преступлений», — следует из базы данных Госдумы. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что не будет отзывать свою подпись. Он также отказался комментировать решение других сенаторов, передает РИА Новости.