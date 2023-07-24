Сенаторы начали отказываться от своего закона о лишении гражданства по рождению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, загранпаспорт, паспорт рф, паспорт гражданина рф, наручники
Инициаторы законопроекта о лишении приобретенного гражданства отозвали свои подписи Фото:

Три сенатора, которые были инициаторами законопроекта по лишению приобретенного гражданства, отозвали свои подписи. Это следует из базы данных Госдумы.

«Сенаторы Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин сняли свои фамилии с законопроекта о лишении приобретенного по рождению гражданства РФ за совершение ряда тяжких преступлений», — следует из базы данных Госдумы. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что не будет отзывать свою подпись. Он также отказался комментировать решение других сенаторов, передает РИА Новости.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три сенатора, которые были инициаторами законопроекта по лишению приобретенного гражданства, отозвали свои подписи. Это следует из базы данных Госдумы. «Сенаторы Ольга Бас, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин сняли свои фамилии с законопроекта о лишении приобретенного по рождению гражданства РФ за совершение ряда тяжких преступлений», — следует из базы данных Госдумы. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что не будет отзывать свою подпись. Он также отказался комментировать решение других сенаторов, передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...