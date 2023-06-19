«Известия»: депутаты предлагают использовать маткапитал в качестве вклада

Яна Лантратова предложила размещать маткапитал на депозитах

20 июня 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

Маткапитал предлагают класть на депозиты на пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Материнский капитал предлагают использовать в качестве банковского вклада, поскольку часть россиян не находит возможности его применить. С такой инициативой выступила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «Согласно имеющейся статистике, 20,7%, или 0,55 трлн рублей получателей материнского капитала, не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом. […] Представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам», — приводят «Известия» письмо Лантратовой, которое она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Уточняется, что если владелец вклада отказывается от пролонгации вклада, средства можно вернуть обратно в Социальный фонд и использовать на другие цели. Лантратова считает, что ее инициатива поможет увеличить доходы российских семей, повысит устойчивость банковского сектора и сэкономит миллиарды рублей государству. Ранее Лантратова предлагала разрешить покупку автомобиля за счет средств материнского капитала. До этого депутат предлагала оплачивать маткапиталом услуги ЖКХ. Обе инициативы не нашли поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Материнский капитал предлагают использовать в качестве банковского вклада, поскольку часть россиян не находит возможности его применить. С такой инициативой выступила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «Согласно имеющейся статистике, 20,7%, или 0,55 трлн рублей получателей материнского капитала, не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом. […] Представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам», — приводят «Известия» письмо Лантратовой, которое она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Уточняется, что если владелец вклада отказывается от пролонгации вклада, средства можно вернуть обратно в Социальный фонд и использовать на другие цели. Лантратова считает, что ее инициатива поможет увеличить доходы российских семей, повысит устойчивость банковского сектора и сэкономит миллиарды рублей государству. Ранее Лантратова предлагала разрешить покупку автомобиля за счет средств материнского капитала. До этого депутат предлагала оплачивать маткапиталом услуги ЖКХ. Обе инициативы не нашли поддержки.