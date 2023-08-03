Выросло число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Число жертв после крушения вертолета выросло до шести, сообщили в минздраве Алтайского края
Женщина, которая пострадала при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице Барнаула. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Алтайского края. На данный момент число жертв достигло шести человек.
«[Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объеме», — заявило ведомство. Цитату приводит ТАСС. Отмечается, что число жертв увеличилось до шести человек.
Ранее, 27 июля, в Тюнгуре в Республике Алтай при жесткой посадке случилось возгорание вертолета Ми-8. В вертолете находилась группа из 13 эзотериков. Сообщалось, что они летели к месту силы.
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