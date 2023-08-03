Выросло число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае выросло до шести человек
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Армия, разное, архив. Пермь, авиация, ввс россии, военный вертолет, ми 8, сво
Число жертв после крушения вертолета выросло до шести, сообщили в минздраве Алтайского края Фото:

Женщина, которая пострадала при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице Барнаула. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Алтайского края. На данный момент число жертв достигло шести человек.

«[Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объеме», — заявило ведомство. Цитату приводит ТАСС. Отмечается, что число жертв увеличилось до шести человек.

Ранее, 27 июля, в Тюнгуре в Республике Алтай при жесткой посадке случилось возгорание вертолета Ми-8. В вертолете находилась группа из 13 эзотериков. Сообщалось, что они летели к месту силы.

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Женщина, которая пострадала при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице Барнаула. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Алтайского края. На данный момент число жертв достигло шести человек. «[Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объеме», — заявило ведомство. Цитату приводит ТАСС. Отмечается, что число жертв увеличилось до шести человек. Ранее, 27 июля, в Тюнгуре в Республике Алтай при жесткой посадке случилось возгорание вертолета Ми-8. В вертолете находилась группа из 13 эзотериков. Сообщалось, что они летели к месту силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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