Выросло число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае выросло до шести человек

03 августа 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Число жертв после крушения вертолета выросло до шести, сообщили в минздраве Алтайского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Женщина, которая пострадала при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице Барнаула. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Алтайского края. На данный момент число жертв достигло шести человек. «[Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объеме», — заявило ведомство. Цитату приводит ТАСС. Отмечается, что число жертв увеличилось до шести человек. Ранее, 27 июля, в Тюнгуре в Республике Алтай при жесткой посадке случилось возгорание вертолета Ми-8. В вертолете находилась группа из 13 эзотериков. Сообщалось, что они летели к месту силы.

Женщина, которая пострадала при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице Барнаула. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Алтайского края. На данный момент число жертв достигло шести человек. «[Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объеме», — заявило ведомство. Цитату приводит ТАСС. Отмечается, что число жертв увеличилось до шести человек. Ранее, 27 июля, в Тюнгуре в Республике Алтай при жесткой посадке случилось возгорание вертолета Ми-8. В вертолете находилась группа из 13 эзотериков. Сообщалось, что они летели к месту силы.