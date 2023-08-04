США поддержали Польшу в обвинении Белоруссии в нарушении границы

Власти США поддержали ответные действия Польши на предполагаемое нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства на границе двух стран. Данный вопрос обсудил глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.
«Министр Остин подчеркнул, что США поддерживают Польшу в ее ответе на вторжение в воздушное пространство страны белорусского самолета 1 августа», — сообщается на сайте Пентагона. Стороны также обсудили нахождение на польской границе бойцов ЧВК «Вагнер» и договорились следить за ситуацией.
Ранее Варшава обвинила Минск в нарушении их границ в воздушном пространстве. Там пригрозили применить оружие против Беларуси, передает RT. В Министерстве обороны Белоруссии заявили, что претензии Польши являются надуманными и используются для оправдания наращивания войск рядом с республикой. При этом в Кремле сообщили, что поляки подтвердили, что нарушений границ на было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Польша перешла на провокации из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».
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