США поддержали Польшу в обвинении Белоруссии в нарушении границы

05 августа 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин обсудил с польским министром ситуацию на границе с Белоруссией Фото: Официальный сайт президента Украины Власти США поддержали ответные действия Польши на предполагаемое нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства на границе двух стран. Данный вопрос обсудил глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком. «Министр Остин подчеркнул, что США поддерживают Польшу в ее ответе на вторжение в воздушное пространство страны белорусского самолета 1 августа», — сообщается на сайте Пентагона. Стороны также обсудили нахождение на польской границе бойцов ЧВК «Вагнер» и договорились следить за ситуацией. Ранее Варшава обвинила Минск в нарушении их границ в воздушном пространстве. Там пригрозили применить оружие против Беларуси, передает RT. В Министерстве обороны Белоруссии заявили, что претензии Польши являются надуманными и используются для оправдания наращивания войск рядом с республикой. При этом в Кремле сообщили, что поляки подтвердили, что нарушений границ на было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Польша перешла на провокации из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».

Власти США поддержали ответные действия Польши на предполагаемое нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства на границе двух стран. Данный вопрос обсудил глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком. «Министр Остин подчеркнул, что США поддерживают Польшу в ее ответе на вторжение в воздушное пространство страны белорусского самолета 1 августа», — сообщается на сайте Пентагона. Стороны также обсудили нахождение на польской границе бойцов ЧВК «Вагнер» и договорились следить за ситуацией. Ранее Варшава обвинила Минск в нарушении их границ в воздушном пространстве. Там пригрозили применить оружие против Беларуси, передает RT. В Министерстве обороны Белоруссии заявили, что претензии Польши являются надуманными и используются для оправдания наращивания войск рядом с республикой. При этом в Кремле сообщили, что поляки подтвердили, что нарушений границ на было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Польша перешла на провокации из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».