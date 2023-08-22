Мэр Нижнего Тагила помог организовать картинг для детей из Луганска. Видео

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Интервью с Владиславом Пинаевым. Екатеринбург , пинаев владислав
Владислав Пинаев выделил машину для перевозки гоночных авто Фото:
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев помог организовать картинг (гонки на авто с маленькими колесами, двигателем, сидением и без кузова — прим. ред.) в городе-побратиме Луганске. По словам политика, в ЛНР 22 августа выедет организатор картинг-центра.

«Неделю назад ко мне обратился руководитель картинг-центра К-2 Михаил Козлов с идеей организовать картинг для детей в городе-побратиме Луганске. Вместе с МУП „Тагилдорстрой“ выделили машину для перевозки гоночных машин. Козлов отправится в ЛНР 22 августа», — написал Пинаев в Telegram.

По словам Пинаева, Козлов будет катать детей бесплатно на протяжении месяца. Власти Луганска тепло восприняли предложение, резюмировал мэр.

Луганск и Нижний Тагил стали побратимами в 2022 году. Соглашение было подписано в мае. Благодаря договору власти городов смогут оказывать поддержку друг другу.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев помог организовать картинг (гонки на авто с маленькими колесами, двигателем, сидением и без кузова — прим. ред.) в городе-побратиме Луганске. По словам политика, в ЛНР 22 августа выедет организатор картинг-центра. «Неделю назад ко мне обратился руководитель картинг-центра К-2 Михаил Козлов с идеей организовать картинг для детей в городе-побратиме Луганске. Вместе с МУП „Тагилдорстрой“ выделили машину для перевозки гоночных машин. Козлов отправится в ЛНР 22 августа», — написал Пинаев в Telegram. По словам Пинаева, Козлов будет катать детей бесплатно на протяжении месяца. Власти Луганска тепло восприняли предложение, резюмировал мэр. Луганск и Нижний Тагил стали побратимами в 2022 году. Соглашение было подписано в мае. Благодаря договору власти городов смогут оказывать поддержку друг другу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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