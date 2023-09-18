Пермячка, выдумавшая детей, стала фигуранткой уголовного дела

Женщина обвиняется в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми, обманом получившая материнский капитал, стала фигуранткой уголовного дела. На сайте прокуратуры Пермского края сказано, что горожанка подала в ЗАГС «заведомо ложное заявление о рождении двух детей вне медицинской организации». Факт рождения младенцев подтвердила знакомая пермячки.

«Также женщина обратилась управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал. В результате противоправных действий из бюджетов РФ и Пермского края на счет злоумышленницы было перечислены денежные средства, положенные семьям с детьми, в том числе предоставляемые в рамках нацпроекта», — поясняет прокуратура Прикамья.

В отношении горожанки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Записи актов о рождении детей аннулированы в рамках требования прокуратуры.