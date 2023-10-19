Дрон США экстренно улетел от Крыма после заявления Путина

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма. Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил о начале постоянного патрулирования воздушного пространства над морем ВКС РФ.
«БПЛА RQ-4B Global Hawk после длительного разведывательного полета над акваторией Черного моря внезапно подал сигнал бедствия „потеря связи“ и взял курс в сторону одной из баз НАТО», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что причины такого поведения американского беспилотника неизвестны.
В последний раз Минобороны РФ сообщало о том, что российская авиация не допустила нарушения границы американским беспилотником в начале октября. Накануне Путин отмечал, что российские истребители, оборудованные системой «Кинжал» будут постоянно патрулировать пространство над Черным морем.
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