Дрон США экстренно улетел от Крыма после заявления Путина

Американский беспилотник подал сигнал тревоги у Черного моря

19 октября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Американский беспилотник начал отдаляться от Крыма Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма. Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил о начале постоянного патрулирования воздушного пространства над морем ВКС РФ. «БПЛА RQ-4B Global Hawk после длительного разведывательного полета над акваторией Черного моря внезапно подал сигнал бедствия „потеря связи“ и взял курс в сторону одной из баз НАТО», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что причины такого поведения американского беспилотника неизвестны. В последний раз Минобороны РФ сообщало о том, что российская авиация не допустила нарушения границы американским беспилотником в начале октября. Накануне Путин отмечал, что российские истребители, оборудованные системой «Кинжал» будут постоянно патрулировать пространство над Черным морем.

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма. Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил о начале постоянного патрулирования воздушного пространства над морем ВКС РФ. «БПЛА RQ-4B Global Hawk после длительного разведывательного полета над акваторией Черного моря внезапно подал сигнал бедствия „потеря связи“ и взял курс в сторону одной из баз НАТО», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что причины такого поведения американского беспилотника неизвестны. В последний раз Минобороны РФ сообщало о том, что российская авиация не допустила нарушения границы американским беспилотником в начале октября. Накануне Путин отмечал, что российские истребители, оборудованные системой «Кинжал» будут постоянно патрулировать пространство над Черным морем.