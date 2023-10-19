Дрон США экстренно улетел от Крыма после заявления Путина

Американский беспилотник подал сигнал тревоги у Черного моря
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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Американский беспилотник начал отдаляться от Крыма Фото:

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма. Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил о начале постоянного патрулирования воздушного пространства над морем ВКС РФ.

«БПЛА RQ-4B Global Hawk после длительного разведывательного полета над акваторией Черного моря внезапно подал сигнал бедствия „потеря связи“ и взял курс в сторону одной из баз НАТО», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что причины такого поведения американского беспилотника неизвестны.

В последний раз Минобороны РФ сообщало о том, что российская авиация не допустила нарушения границы американским беспилотником в начале октября. Накануне Путин отмечал, что российские истребители, оборудованные системой «Кинжал» будут постоянно патрулировать пространство над Черным морем.

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Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма. Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил о начале постоянного патрулирования воздушного пространства над морем ВКС РФ. «БПЛА RQ-4B Global Hawk после длительного разведывательного полета над акваторией Черного моря внезапно подал сигнал бедствия „потеря связи“ и взял курс в сторону одной из баз НАТО», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что причины такого поведения американского беспилотника неизвестны. В последний раз Минобороны РФ сообщало о том, что российская авиация не допустила нарушения границы американским беспилотником в начале октября. Накануне Путин отмечал, что российские истребители, оборудованные системой «Кинжал» будут постоянно патрулировать пространство над Черным морем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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