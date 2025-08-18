Размещение немецких военнослужащих на территории Украины станет для страны чрезмерной нагрузкой. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
«Мы сосредоточили внимание на территории НАТО так, как другие этого не делали. Совмещать это с размещением войск на Украине, вероятно, было бы для нас слишком серьезной нагрузкой», — заявил Вадефуль в интервью порталу Table.Media.
Он отметил, что Германия уже взяла на себя значительную ответственность по укреплению безопасности в Европе, разместив бригаду на постоянной основе в Литве. Тем не менее, по его словам, страна продолжит оказывать Украине военную и техническую поддержку другими способами.
Ранее «Коалиция желающих» объявила о намерении отправить силы для сдерживания на Украину после окончания боевых действий. В Москве выразили возражение против размещения военных сил на Украине, так как это может привести к эскалации конфликта и ухудшить отношения с Европой. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что военные НАТО на Украине являются законной целью для России.
