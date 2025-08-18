Киевский режим, который давно стал «аморальным и кровожадным монстром», не остановится ни перед чем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия президента Украины Владимира Зеленского после атаки на нефтепровод, поставляющий нефть из России в Венгрию.
«Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что украинцы уже совершали теракты в Африке и на Ближнем Востоке, а также втягивали граждан Средней Азии в террор.
Захарова также подчеркнула, что в Европе они освоили нелегальный рынок оружия и отработали черную трансплантологию с западными заказчиками. По ее словам, Банковая теперь не остановится ни перед чем.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок российской нефти в страну из-за повреждения нефтепровода в результате атаки Вооруженных сил Украины. Специалисты ведут восстановительные работы, сроки возобновления поставок пока неизвестны.
