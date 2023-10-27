27 октября 2023

Водителей предупредили о новой опасности на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО

На трассе Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск стало опаснее из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за снегопада осложнилось движение на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Фото:

Сильный снегопад осложнил дорожные условия на «трассе смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Выбирайте безопасную скорость! Ограничьте вечерние и ночные поездки», — говорится в сообщении.

Федеральная дорога Р-404 получила народное название «трасса смерти» из-за большего числа трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что на ней в массовой аварии пострадали годовалый ребенок и трое взрослых.

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Сильный снегопад осложнил дорожные условия на «трассе смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Выбирайте безопасную скорость! Ограничьте вечерние и ночные поездки», — говорится в сообщении. Федеральная дорога Р-404 получила народное название «трасса смерти» из-за большего числа трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что на ней в массовой аварии пострадали годовалый ребенок и трое взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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