Водителей предупредили о новой опасности на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО

Из-за снегопада осложнилось движение на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Сильный снегопад осложнил дорожные условия на «трассе смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Выбирайте безопасную скорость! Ограничьте вечерние и ночные поездки», — говорится в сообщении.
Федеральная дорога Р-404 получила народное название «трасса смерти» из-за большего числа трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что на ней в массовой аварии пострадали годовалый ребенок и трое взрослых.
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