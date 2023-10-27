Водителей предупредили о новой опасности на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО

На трассе Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск стало опаснее из-за снегопада

27 октября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Из-за снегопада осложнилось движение на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сильный снегопад осложнил дорожные условия на «трассе смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Выбирайте безопасную скорость! Ограничьте вечерние и ночные поездки», — говорится в сообщении. Федеральная дорога Р-404 получила народное название «трасса смерти» из-за большего числа трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что на ней в массовой аварии пострадали годовалый ребенок и трое взрослых.

Сильный снегопад осложнил дорожные условия на «трассе смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Выбирайте безопасную скорость! Ограничьте вечерние и ночные поездки», — говорится в сообщении. Федеральная дорога Р-404 получила народное название «трасса смерти» из-за большего числа трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что на ней в массовой аварии пострадали годовалый ребенок и трое взрослых.