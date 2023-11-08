Чернышенко: в новые морские курорты России привлекут более триллиона рублей 08 ноября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 + В круглогодичные морские курорты РФ будут инвестированы внебюджетные деньги Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти России инвестируют более триллиона рублей в создание круглогодичных морских курортов в стране. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких [морских] курортов в семи субъектах России. Объем инвестиций по прогнозам составит более триллиона рублей», — сообщил Дмитрий Чернышенко во время совещания при участии вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, передает «Интерфакс». Чиновник подчеркнул, что инвестированы будут внебюджетные средства. Кроме того, для курортов будут созданы более 61 тысячи новых рабочих мест. Президент России Владимир Путин поручил создать круглогодичные морские курорты в России еще в 2022 году. Согласно указу главы государства, курорты должны быть рассчитаны на прием не менее 10 миллионов человек, напоминает RT. Власти России инвестируют более триллиона рублей в создание круглогодичных морских курортов в стране. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких [морских] курортов в семи субъектах России. Объем инвестиций по прогнозам составит более триллиона рублей», — сообщил Дмитрий Чернышенко во время совещания при участии вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, передает «Интерфакс». Чиновник подчеркнул, что инвестированы будут внебюджетные средства. Кроме того, для курортов будут созданы более 61 тысячи новых рабочих мест. Президент России Владимир Путин поручил создать круглогодичные морские курорты в России еще в 2022 году. Согласно указу главы государства, курорты должны быть рассчитаны на прием не менее 10 миллионов человек, напоминает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям