08 ноября 2023

Президент Грузии запустила сбор подписей за членство страны в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, зурабишвили саломе
Саломе Зурабишвили отметила, что поставить свою подпись смогут все желающие Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили запустила сбор подписей жителей республики за членство страны в Европейском союзе. Об этом глава государства сообщила на митинге в Тбилиси в честь оглашения Еврокомиссией рекомендации Евросовету предоставить статус кандидата в члены ЕС.

«С завтрашнего дня [9 ноября] мы откроем наш дворец для подписей, однако и сегодня, у кого будет возможность, сможет войти во двор и подписаться», — заявила Саломе Зурабишвили. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что все желающие смогут поставить свою подпись. Люди, чьи физические возможности не позволяют прийти в президентский дворец, смогут выразить свою волю дистанционно, добавила президент Грузии. Жители регионов Грузии также получат возможность поставить подпись.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен выступила с предложением Совету Безопасности Евросоюза дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. При этом Грузия должна предпринять ряд шагов. Однако каких именно — не уточнялось.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили запустила сбор подписей жителей республики за членство страны в Европейском союзе. Об этом глава государства сообщила на митинге в Тбилиси в честь оглашения Еврокомиссией рекомендации Евросовету предоставить статус кандидата в члены ЕС. «С завтрашнего дня [9 ноября] мы откроем наш дворец для подписей, однако и сегодня, у кого будет возможность, сможет войти во двор и подписаться», — заявила Саломе Зурабишвили. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что все желающие смогут поставить свою подпись. Люди, чьи физические возможности не позволяют прийти в президентский дворец, смогут выразить свою волю дистанционно, добавила президент Грузии. Жители регионов Грузии также получат возможность поставить подпись. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен выступила с предложением Совету Безопасности Евросоюза дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. При этом Грузия должна предпринять ряд шагов. Однако каких именно — не уточнялось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...