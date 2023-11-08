Президент Грузии запустила сбор подписей за членство страны в ЕС

09 ноября 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Саломе Зурабишвили отметила, что поставить свою подпись смогут все желающие Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Грузии Саломе Зурабишвили запустила сбор подписей жителей республики за членство страны в Европейском союзе. Об этом глава государства сообщила на митинге в Тбилиси в честь оглашения Еврокомиссией рекомендации Евросовету предоставить статус кандидата в члены ЕС. «С завтрашнего дня [9 ноября] мы откроем наш дворец для подписей, однако и сегодня, у кого будет возможность, сможет войти во двор и подписаться», — заявила Саломе Зурабишвили. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что все желающие смогут поставить свою подпись. Люди, чьи физические возможности не позволяют прийти в президентский дворец, смогут выразить свою волю дистанционно, добавила президент Грузии. Жители регионов Грузии также получат возможность поставить подпись. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен выступила с предложением Совету Безопасности Евросоюза дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. При этом Грузия должна предпринять ряд шагов. Однако каких именно — не уточнялось.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили запустила сбор подписей жителей республики за членство страны в Европейском союзе. Об этом глава государства сообщила на митинге в Тбилиси в честь оглашения Еврокомиссией рекомендации Евросовету предоставить статус кандидата в члены ЕС. «С завтрашнего дня [9 ноября] мы откроем наш дворец для подписей, однако и сегодня, у кого будет возможность, сможет войти во двор и подписаться», — заявила Саломе Зурабишвили. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что все желающие смогут поставить свою подпись. Люди, чьи физические возможности не позволяют прийти в президентский дворец, смогут выразить свою волю дистанционно, добавила президент Грузии. Жители регионов Грузии также получат возможность поставить подпись. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен выступила с предложением Совету Безопасности Евросоюза дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. При этом Грузия должна предпринять ряд шагов. Однако каких именно — не уточнялось.