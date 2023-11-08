Еврокомиссия рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС с рядом условий 08 ноября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 + Урсула фон дер Ляйен призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС Фото: Официальный сайт Европарламента Совет Безопасности Евросоюза должен дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. С таким предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Комиссия рекомендует Совету Безопасности предоставить Грузии статус страны-кандидата при том понимании, что [Грузией] будет предпринят ряд шагов», — заявила Урсула фон дер Ляйен. Ее слова опубликованы на сайте ЕК. Также глава комиссии заявила, что Украина и Молдавия достигли хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать с обеими странами переговоры о членстве в объединении государств. Ранее спецпредставитель службы внешних связей ЕС по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия обязательно станет членом Евросоюза в будущем. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, пишет MK.RU . Совет Безопасности Евросоюза должен дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. С таким предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Комиссия рекомендует Совету Безопасности предоставить Грузии статус страны-кандидата при том понимании, что [Грузией] будет предпринят ряд шагов», — заявила Урсула фон дер Ляйен. Ее слова опубликованы на сайте ЕК. Также глава комиссии заявила, что Украина и Молдавия достигли хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать с обеими странами переговоры о членстве в объединении государств. Ранее спецпредставитель службы внешних связей ЕС по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия обязательно станет членом Евросоюза в будущем. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям