Еврокомиссия рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС с рядом условий

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС Фото:

Совет Безопасности Евросоюза должен дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. С таким предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Комиссия рекомендует Совету Безопасности предоставить Грузии статус страны-кандидата при том понимании, что [Грузией] будет предпринят ряд шагов», — заявила Урсула фон дер Ляйен. Ее слова опубликованы на сайте ЕК.

Также глава комиссии заявила, что Украина и Молдавия достигли хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать с обеими странами переговоры о членстве в объединении государств.

Ранее спецпредставитель службы внешних связей ЕС по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия обязательно станет членом Евросоюза в будущем. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, пишет MK.RU.

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Совет Безопасности Евросоюза должен дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. С таким предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Комиссия рекомендует Совету Безопасности предоставить Грузии статус страны-кандидата при том понимании, что [Грузией] будет предпринят ряд шагов», — заявила Урсула фон дер Ляйен. Ее слова опубликованы на сайте ЕК. Также глава комиссии заявила, что Украина и Молдавия достигли хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать с обеими странами переговоры о членстве в объединении государств. Ранее спецпредставитель службы внешних связей ЕС по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия обязательно станет членом Евросоюза в будущем. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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