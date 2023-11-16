Суд арестовал президента «Балтики» по обвинению в мошенничестве

Суд арестовал экс-президента «Балтики» Шерстенникова до 30 декабря 2023 года
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Суд арестовал Дениса Шерстенникова до Нового года Фото:

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова до 30 декабря 2023 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

«Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова», — сообщили в пресс-службе. Он арестован до 30 декабря.

Уточняется, что экс-президент запрашивал у суда домашний арест или залог в миллион рублей в качестве меры пресечения. Свою позицию по вине Шерстенников не высказал.

Ранее стало известно о задержании Шерстенникова и его заместителя Антона Рогачевского. Позже в суд поступил запрос на их арест. По версии следствия, бывшие руководители «Балтики» обманом приобрели права интеллектуальной собственности в пользу компаний «Карлсберг Казахстан» и «Виста БиУай Ко» на сумму 295 миллионов рублей. Тем самым они нанесли ущерб корпорации Росимущество, которая временно владела «Балтикой».

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова до 30 декабря 2023 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. «Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова», — сообщили в пресс-службе. Он арестован до 30 декабря. Уточняется, что экс-президент запрашивал у суда домашний арест или залог в миллион рублей в качестве меры пресечения. Свою позицию по вине Шерстенников не высказал. Ранее стало известно о задержании Шерстенникова и его заместителя Антона Рогачевского. Позже в суд поступил запрос на их арест. По версии следствия, бывшие руководители «Балтики» обманом приобрели права интеллектуальной собственности в пользу компаний «Карлсберг Казахстан» и «Виста БиУай Ко» на сумму 295 миллионов рублей. Тем самым они нанесли ущерб корпорации Росимущество, которая временно владела «Балтикой».
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