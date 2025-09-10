Агент украинской разведки планировал убить сотрудника российского ОПК

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Фото:

В Ижевске задержан агент украинской разведки, планировавший совершить покушение на одного из сотрудников предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении ФСБ. Задержание произошло в Ижевске, где подозреваемый уже приступил к подготовке теракта.

Агент был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер telegram. В ходе переписки он получил указание организовать убийство ведущего специалиста предприятия ОПК. Для этого планировалось изготовление и последующее применение самодельного взрывного устройства (СВУ).

В ходе обыска у задержанного были обнаружены средства связи, в которых сохранилась переписка с предполагаемым куратором из украинских спецслужб. В сообщениях содержались инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также рекомендации по созданию и применению ядовитых веществ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

