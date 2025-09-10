В 90 лет скончалась заслуженная артистка театра Петерсон

Заслуженная артистка России Агнесса Петерсон скончалась на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. По данным театра, актрисы не стало утром, всего через день после ее 89-летия.
«Печальная новость пришла с утра: не стало Агнессы Петерсон, заслуженной артистки России. Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы», — говорится в официальном сообщении пресс-службы театра.
За свою 60-летнюю актерскую карьеру Агнесса Петерсон сыграла более тридцати значимых ролей на сцене Театра имени Вахтангова, а также десятки раз появлялась в кинофильмах и телеспектаклях. В театре отметили, что артистка бережно хранила уроки своих наставников — Рубена и Евгения Симоновых, Александры Ремизовой и Петра Фоменко. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам актрисы, а также всем зрителям, знакомым с ее творчеством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.