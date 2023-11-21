Медведев прокомментировал слова Зеленского о покушениях

Медведев: Зеленский своими заявлениями пророчит себе покушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев сообщил, что Владимира Зеленского на Западе всерьез не воспринимают Фото:

У президента Украины Владимира Зеленского нет шансов дожить до старости. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Зеленского о том, что он пережил «пять или шесть» покушений. Медведев охарактеризовал высказывания украинского лидера словами «цирк с конями».

«Вся эта дешевая бравада навевает вполне очевидную мысль: при таких мощных „пророчествах“ вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он назвал «цирком с конями» высказывания украинского главы и заявил, что Зеленского уже всерьез на Западе не воспринимают.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что пережил «пять или шесть» покушений, передает RT. Зампред Совбеза РФ отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ее возглавляет Зеленский, передает «Ридус». Медведев также назвал Украину страной с искусственно собранной территорией.

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У президента Украины Владимира Зеленского нет шансов дожить до старости. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Зеленского о том, что он пережил «пять или шесть» покушений. Медведев охарактеризовал высказывания украинского лидера словами «цирк с конями». «Вся эта дешевая бравада навевает вполне очевидную мысль: при таких мощных „пророчествах“ вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он назвал «цирком с конями» высказывания украинского главы и заявил, что Зеленского уже всерьез на Западе не воспринимают. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что пережил «пять или шесть» покушений, передает RT. Зампред Совбеза РФ отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ее возглавляет Зеленский, передает «Ридус». Медведев также назвал Украину страной с искусственно собранной территорией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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