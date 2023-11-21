Медведев прокомментировал слова Зеленского о покушениях

Медведев: Зеленский своими заявлениями пророчит себе покушения

21 ноября 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев сообщил, что Владимира Зеленского на Западе всерьез не воспринимают Фото: Владимир Андреев © URA.RU У президента Украины Владимира Зеленского нет шансов дожить до старости. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Зеленского о том, что он пережил «пять или шесть» покушений. Медведев охарактеризовал высказывания украинского лидера словами «цирк с конями». «Вся эта дешевая бравада навевает вполне очевидную мысль: при таких мощных „пророчествах“ вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он назвал «цирком с конями» высказывания украинского главы и заявил, что Зеленского уже всерьез на Западе не воспринимают. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что пережил «пять или шесть» покушений, передает RT. Зампред Совбеза РФ отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ее возглавляет Зеленский, передает «Ридус». Медведев также назвал Украину страной с искусственно собранной территорией.

У президента Украины Владимира Зеленского нет шансов дожить до старости. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Зеленского о том, что он пережил «пять или шесть» покушений. Медведев охарактеризовал высказывания украинского лидера словами «цирк с конями». «Вся эта дешевая бравада навевает вполне очевидную мысль: при таких мощных „пророчествах“ вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он назвал «цирком с конями» высказывания украинского главы и заявил, что Зеленского уже всерьез на Западе не воспринимают. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что пережил «пять или шесть» покушений, передает RT. Зампред Совбеза РФ отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ее возглавляет Зеленский, передает «Ридус». Медведев также назвал Украину страной с искусственно собранной территорией.