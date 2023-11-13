Медведев заявил, что РФ удалось избежать массового оттока ученых

13 ноября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

По словам Медведева, страна остается одним из лидеров в сфере науки Фото: Владимир Андреев © URA.RU России удалось избежать массового оттока ведущих ученых. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что Россия остается одним из мировых лидеров по масштабам занятости в научной сфере. «Что, безусловно, важно, — удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», — заявил Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию при президенте РФ. Он добавил, что нужно максимально внимательно следить за сферой науки и в случае необходимости принимать оперативные решения. Кроме того, политик сделал еще несколько заявлений по научной отрасли. По его словам, страна остается одним из мировых лидеров по масштабам занятости людей в сфере науки. Также Россия сохраняет партнерские отношения со многими странами мира, несмотря на попытки Запада помешать этому. Развитие научной отрасли в РФ идет в рамках Десятилетия Науки. Об нем объявил президент РФ Владимир Путин. В первую очередь правительство нацелено на развитие отечественных производств, а также на усиление сотрудничества со странами, которые не поддались давлению со стороны Запада.

России удалось избежать массового оттока ведущих ученых. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что Россия остается одним из мировых лидеров по масштабам занятости в научной сфере. «Что, безусловно, важно, — удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», — заявил Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию при президенте РФ. Он добавил, что нужно максимально внимательно следить за сферой науки и в случае необходимости принимать оперативные решения. Кроме того, политик сделал еще несколько заявлений по научной отрасли. По его словам, страна остается одним из мировых лидеров по масштабам занятости людей в сфере науки. Также Россия сохраняет партнерские отношения со многими странами мира, несмотря на попытки Запада помешать этому. Развитие научной отрасли в РФ идет в рамках Десятилетия Науки. Об нем объявил президент РФ Владимир Путин. В первую очередь правительство нацелено на развитие отечественных производств, а также на усиление сотрудничества со странами, которые не поддались давлению со стороны Запада.