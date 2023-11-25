Посол Мирошник: ВСУ открыли охоту с дронов за детьми

26 ноября 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

Атаке подвергся работающий детский сад в Горловке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ обстреливают с беспилотников мирных жителей. Так в Горловке атаке подвергся действующий детский сад, а в Ясиноватой от обстрелов пострадал 11-летний ребенок. По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, киевский режим открыл охоту за мирными жителями и детьми. «ВСУ продолжают „охоту за мирными гражданами“ с ударных беспилотников. Здесь ошибки быть не может, они прекрасно видят, что сбрасывают боеприпас по мирной женщине и гражданскому ремонтнику. Но в этом и суть нацизма!», — сообщил Мирошник в своем telegram-канале . Ребенок в Ясиноватой получил ранения после обстрелов. В детском саду в Горловке работники убирают разбитые стекла и восстанавливают окна. Ранее бойцы ВСУ совершили прицельный удар по российским журналистам, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь. Позднее журналист Владимир Соловьев сообщил о гибели военкора.

Бойцы ВСУ обстреливают с беспилотников мирных жителей. Так в Горловке атаке подвергся действующий детский сад, а в Ясиноватой от обстрелов пострадал 11-летний ребенок. По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, киевский режим открыл охоту за мирными жителями и детьми. «ВСУ продолжают „охоту за мирными гражданами“ с ударных беспилотников. Здесь ошибки быть не может, они прекрасно видят, что сбрасывают боеприпас по мирной женщине и гражданскому ремонтнику. Но в этом и суть нацизма!», — сообщил Мирошник в своем telegram-канале. Ребенок в Ясиноватой получил ранения после обстрелов. В детском саду в Горловке работники убирают разбитые стекла и восстанавливают окна. Ранее бойцы ВСУ совершили прицельный удар по российским журналистам, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь. Позднее журналист Владимир Соловьев сообщил о гибели военкора.