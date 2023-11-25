25 ноября 2023

Посол Мирошник: ВСУ открыли охоту с дронов за детьми

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Атаке подвергся работающий детский сад в Горловке Фото:
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Бойцы ВСУ обстреливают с беспилотников мирных жителей. Так в Горловке атаке подвергся действующий детский сад, а в Ясиноватой от обстрелов пострадал 11-летний ребенок. По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, киевский режим открыл охоту за мирными жителями и детьми.

«ВСУ продолжают „охоту за мирными гражданами“ с ударных беспилотников. Здесь ошибки быть не может, они прекрасно видят, что сбрасывают боеприпас по мирной женщине и гражданскому ремонтнику. Но в этом и суть нацизма!», — сообщил Мирошник в своем telegram-канале.

Ребенок в Ясиноватой получил ранения после обстрелов. В детском саду в Горловке работники убирают разбитые стекла и восстанавливают окна.

Ранее бойцы ВСУ совершили прицельный удар по российским журналистам, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь. Позднее журналист Владимир Соловьев сообщил о гибели военкора.

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Бойцы ВСУ обстреливают с беспилотников мирных жителей. Так в Горловке атаке подвергся действующий детский сад, а в Ясиноватой от обстрелов пострадал 11-летний ребенок. По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, киевский режим открыл охоту за мирными жителями и детьми. «ВСУ продолжают „охоту за мирными гражданами“ с ударных беспилотников. Здесь ошибки быть не может, они прекрасно видят, что сбрасывают боеприпас по мирной женщине и гражданскому ремонтнику. Но в этом и суть нацизма!», — сообщил Мирошник в своем telegram-канале. Ребенок в Ясиноватой получил ранения после обстрелов. В детском саду в Горловке работники убирают разбитые стекла и восстанавливают окна. Ранее бойцы ВСУ совершили прицельный удар по российским журналистам, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь. Позднее журналист Владимир Соловьев сообщил о гибели военкора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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