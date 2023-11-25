Посол Мирошник: ВСУ открыли охоту с дронов за детьми

Бойцы ВСУ обстреливают с беспилотников мирных жителей. Так в Горловке атаке подвергся действующий детский сад, а в Ясиноватой от обстрелов пострадал 11-летний ребенок. По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, киевский режим открыл охоту за мирными жителями и детьми.
«ВСУ продолжают „охоту за мирными гражданами“ с ударных беспилотников. Здесь ошибки быть не может, они прекрасно видят, что сбрасывают боеприпас по мирной женщине и гражданскому ремонтнику. Но в этом и суть нацизма!», — сообщил Мирошник в своем
Ребенок в Ясиноватой получил ранения после обстрелов. В детском саду в Горловке работники убирают разбитые стекла и восстанавливают окна.
Ранее бойцы ВСУ совершили прицельный удар по российским журналистам, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь. Позднее журналист Владимир Соловьев сообщил о гибели военкора.
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