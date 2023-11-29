Из-за Захаровой самолет РФ изменил свой маршрут на встречу ОБСЕ

30 ноября 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

Самолет РФ прибыл в конечный пункт через Грецию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова прибыл в Скопье (Северная Македония) через Грецию, хотя изначально планировалось, что он полетит через Болгарию. Болгарские власти открыла небо для борта, но разрешение не распространялось на представителя российского министерства Мирию Захарову, пояснили источники в ведомстве. «Борт Лаврова прибыл в Скопье через Грецию, а не через Болгарию <…>. Это случилось, потому что разрешение (о перелете над Болгарией — прим. URA.RU) не распространялось на Захарову», — отметили источники в МИДе России, передает РИА Новости. Встреча министров иностранных дел из 57 государств должна пройти с 30 ноября по 1 декабря. Россия получила официальное приглашение. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не примет там участие из-за присутствия Лаврова. По словам главы МИД РФ, ОБСЕ еще можно спасти от влияния Запада, но шансы невелики.

Самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова прибыл в Скопье (Северная Македония) через Грецию, хотя изначально планировалось, что он полетит через Болгарию. Болгарские власти открыла небо для борта, но разрешение не распространялось на представителя российского министерства Мирию Захарову, пояснили источники в ведомстве. «Борт Лаврова прибыл в Скопье через Грецию, а не через Болгарию <…>. Это случилось, потому что разрешение (о перелете над Болгарией — прим. URA.RU) не распространялось на Захарову», — отметили источники в МИДе России, передает РИА Новости. Встреча министров иностранных дел из 57 государств должна пройти с 30 ноября по 1 декабря. Россия получила официальное приглашение. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не примет там участие из-за присутствия Лаврова. По словам главы МИД РФ, ОБСЕ еще можно спасти от влияния Запада, но шансы невелики.