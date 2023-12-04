Оценщик раскрыл, как сэкономить 15% при покупке квартиры

Оценщик Кулаков: покупка квартиры в январе и летом сэкономит до 15% затрат

Россиянам рекомендовали следить за сообщениями о скидках и акциях от застройщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если купить квартиру летом или в январе, это сэкономит от 5% до 15% от стоимости жилья. Таким советом поделился глава Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков.

«Скидки на недвижимость традиционно действуют летом, когда отмечается сезонный спад спроса на жилье. А также в период праздников, например, в январе. Отслеживая акции, покупатель может сэкономить от 5% до 15% от стоимости жилья», — сказал Кирилл Кулаков в интервью радио Sputnik .

Сейчас себестоимость квадратного метра жилья выросла во всех регионах РФ. Рассчитывать на резкое снижение цен на квартиры в новостройках не стоит, подчеркивает Кулаков. Вторичный рынок за год подорожал на 8,6%, там тоже не наблюдается тенденция к снижению. Наибольший рост показали цены на однокомнатные квартиры, добавляет оценщик.

Ранее в беседе с URA.RU руководитель ипотечного отдела в девелоперской компании «Меридиан» Екатерина Чайковская рассказывала, как сэкономить на покупке жилья. Она отмечала, что кроме льготной ипотеки с господдержкой существует множество программ, которые, субсидируются самими застройщиками.