Из Челябинской области остановили вывоз свердловских голубей в Таджикистан

На пункте пропуска «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) запретили вывоз 27 голубей из Екатеринбурга в Республику Таджикистан. Мужчина пытался транспортировать птиц через Республику Казахстан, сообщили в URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Россиянин пытался из Екатеринбурга вывезти 27 голубей на территорию Душанбе (Таджикистан). Он решил следовать через Казахстан, но был остановлен из-за отсутствия необходимых документов», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Мужчина будет обязан выплатить штраф до пяти тысяч рублей по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Перевозка сельхоз животных без ветеринарных сопроводительных документов). К аналогичной ответственности привлекли и перевозчика из ХМАО, который пытался перевезти через «Бугристое» груз с кониной.
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