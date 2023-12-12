Из Челябинской области остановили вывоз свердловских голубей в Таджикистан

12 декабря 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Голубей пытались транспортировать в Таджикистан без ветсертификата Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На пункте пропуска «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) запретили вывоз 27 голубей из Екатеринбурга в Республику Таджикистан. Мужчина пытался транспортировать птиц через Республику Казахстан, сообщили в URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Россиянин пытался из Екатеринбурга вывезти 27 голубей на территорию Душанбе (Таджикистан). Он решил следовать через Казахстан, но был остановлен из-за отсутствия необходимых документов», — сообщили URA.RU в ведомстве. Мужчина будет обязан выплатить штраф до пяти тысяч рублей по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Перевозка сельхоз животных без ветеринарных сопроводительных документов). К аналогичной ответственности привлекли и перевозчика из ХМАО, который пытался перевезти через «Бугристое» груз с кониной.

На пункте пропуска «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) запретили вывоз 27 голубей из Екатеринбурга в Республику Таджикистан. Мужчина пытался транспортировать птиц через Республику Казахстан, сообщили в URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Россиянин пытался из Екатеринбурга вывезти 27 голубей на территорию Душанбе (Таджикистан). Он решил следовать через Казахстан, но был остановлен из-за отсутствия необходимых документов», — сообщили URA.RU в ведомстве. Мужчина будет обязан выплатить штраф до пяти тысяч рублей по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Перевозка сельхоз животных без ветеринарных сопроводительных документов). К аналогичной ответственности привлекли и перевозчика из ХМАО, который пытался перевезти через «Бугристое» груз с кониной.