Из Челябинской области остановили вывоз свердловских голубей в Таджикистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивные голуби. Тюмень, голубятня, голуби
Голубей пытались транспортировать в Таджикистан без ветсертификата Фото:

На пункте пропуска «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) запретили вывоз 27 голубей из Екатеринбурга в Республику Таджикистан. Мужчина пытался транспортировать птиц через Республику Казахстан, сообщили в URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Россиянин пытался из Екатеринбурга вывезти 27 голубей на территорию Душанбе (Таджикистан). Он решил следовать через Казахстан, но был остановлен из-за отсутствия необходимых документов», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Мужчина будет обязан выплатить штраф до пяти тысяч рублей по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Перевозка сельхоз животных без ветеринарных сопроводительных документов). К аналогичной ответственности привлекли и перевозчика из ХМАО, который пытался перевезти через «Бугристое» груз с кониной.

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На пункте пропуска «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) запретили вывоз 27 голубей из Екатеринбурга в Республику Таджикистан. Мужчина пытался транспортировать птиц через Республику Казахстан, сообщили в URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Россиянин пытался из Екатеринбурга вывезти 27 голубей на территорию Душанбе (Таджикистан). Он решил следовать через Казахстан, но был остановлен из-за отсутствия необходимых документов», — сообщили URA.RU в ведомстве. Мужчина будет обязан выплатить штраф до пяти тысяч рублей по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Перевозка сельхоз животных без ветеринарных сопроводительных документов). К аналогичной ответственности привлекли и перевозчика из ХМАО, который пытался перевезти через «Бугристое» груз с кониной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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