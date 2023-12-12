Челябинские пограничники остановили вывоз конины из ХМАО в Казахстан

На таможенном пункте «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) запретили вывоз груза с кониной в Республику Казахстан. Перевозчик следовал из Нягани (ХМАО), сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Гражданин России пытался вывезти из Нягани в Казахстан 20 килограммов конины без документов и ветсертификата. Мужчина был остановлен на ППУ „Бугристое“», — сообщили в надзорном ведомстве.
Вывоз мяса запретили, а нарушителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов). Мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей.
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