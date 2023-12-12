Челябинские пограничники остановили вывоз конины из ХМАО в Казахстан

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У перевозчика не было документов, указывающих на безопасность конины Фото:

На таможенном пункте «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) запретили вывоз груза с кониной в Республику Казахстан. Перевозчик следовал из Нягани (ХМАО), сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Гражданин России пытался вывезти из Нягани в Казахстан 20 килограммов конины без документов и ветсертификата. Мужчина был остановлен на ППУ „Бугристое“», — сообщили в надзорном ведомстве.

Вывоз мяса запретили, а нарушителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов). Мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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На таможенном пункте «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) запретили вывоз груза с кониной в Республику Казахстан. Перевозчик следовал из Нягани (ХМАО), сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Гражданин России пытался вывезти из Нягани в Казахстан 20 килограммов конины без документов и ветсертификата. Мужчина был остановлен на ППУ „Бугристое“», — сообщили в надзорном ведомстве. Вывоз мяса запретили, а нарушителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (Перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов). Мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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