Кардиолог назвала симптомы приближающегося инфаркта

Кардиолог Фомичева: к симптомам инфаркта относятся гипотония, аритмия и одышка

К нетипичным симптомам инфаркта относятся потливость, тошнота и удушье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В предынфарктном состоянии человек может ощущать такие типичные кардиальные симптомы, как аритмия, тахикардия, гипотония и другие. А во время острого периода инфаркта больной ощущает давление на грудь и кинжальные боли. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

«К типичным кардиальным [симптомам] относятся: интенсивные боли за грудиной, одышка, тахикардия, аритмия, гипотония, брадикардия», — передает « Газета.ру» слова Фомичевой. Она добавила, что к нетипичным проявлениям инфаркта относятся такие симптомы, как потливость, тревожное состояние, тошнота, удушье, кашель, резкая слабость и другие.

Во время острого периода инфаркта у человека может быть ощущение пожара или кипятка в груди, кинжальные боли и давление на грудь. По словам кардиолога, данные симптомы могут распространяться на область нижней челюсти, шеи, верхних отделов живота и левую руку. Они могут продолжаться от 20 минут до нескольких часов.

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