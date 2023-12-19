Кардиолог назвала симптомы приближающегося инфаркта

Кардиолог Фомичева: к симптомам инфаркта относятся гипотония, аритмия и одышка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анатомическая выставка «Мир Тела» Гюнтера фон Хагенса. Москва, сердце, труп, биология, скелет, наука, анатомия, экспозиция, ужастик, фильм ужасов, пособие, гюнтер фон хагенс, анатомическая выставка, анатомический театр
К нетипичным симптомам инфаркта относятся потливость, тошнота и удушье Фото:

В предынфарктном состоянии человек может ощущать такие типичные кардиальные симптомы, как аритмия, тахикардия, гипотония и другие. А во время острого периода инфаркта больной ощущает давление на грудь и кинжальные боли. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

«К типичным кардиальным [симптомам] относятся: интенсивные боли за грудиной, одышка, тахикардия, аритмия, гипотония, брадикардия», — передает «Газета.ру» слова Фомичевой. Она добавила, что к нетипичным проявлениям инфаркта относятся такие симптомы, как потливость, тревожное состояние, тошнота, удушье, кашель, резкая слабость и другие.

Во время острого периода инфаркта у человека может быть ощущение пожара или кипятка в груди, кинжальные боли и давление на грудь. По словам кардиолога, данные симптомы могут распространяться на область нижней челюсти, шеи, верхних отделов живота и левую руку. Они могут продолжаться от 20 минут до нескольких часов.

Ранее врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Ольга Белкорей заявила, что симптомами хронической сердечной недостаточности (ХСН) являются одышка, отечность стоп и голеней, головные боли, тахикардия и беспричинная слабость. Чаще всего ХСН сопровождается патологиями, которые связаны с сосудами и сердцем. К примеру, такие люди могли перенести инфаркт миокарда или столкнуться с гипертонической болезнью, передают «Дни.ру».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В предынфарктном состоянии человек может ощущать такие типичные кардиальные симптомы, как аритмия, тахикардия, гипотония и другие. А во время острого периода инфаркта больной ощущает давление на грудь и кинжальные боли. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева. «К типичным кардиальным [симптомам] относятся: интенсивные боли за грудиной, одышка, тахикардия, аритмия, гипотония, брадикардия», — передает «Газета.ру» слова Фомичевой. Она добавила, что к нетипичным проявлениям инфаркта относятся такие симптомы, как потливость, тревожное состояние, тошнота, удушье, кашель, резкая слабость и другие. Во время острого периода инфаркта у человека может быть ощущение пожара или кипятка в груди, кинжальные боли и давление на грудь. По словам кардиолога, данные симптомы могут распространяться на область нижней челюсти, шеи, верхних отделов живота и левую руку. Они могут продолжаться от 20 минут до нескольких часов. Ранее врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Ольга Белкорей заявила, что симптомами хронической сердечной недостаточности (ХСН) являются одышка, отечность стоп и голеней, головные боли, тахикардия и беспричинная слабость. Чаще всего ХСН сопровождается патологиями, которые связаны с сосудами и сердцем. К примеру, такие люди могли перенести инфаркт миокарда или столкнуться с гипертонической болезнью, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...