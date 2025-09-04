Захарова прокомментировала заявления о смерти Трампа

Президент США Дональд Трамп сталкивается с большим числом оппонентов, поскольку открыто высказывает мнения, которые ранее считались недопустимыми в американском обществе. Однако распространяющиеся слухи о его смерти выглядят незначительными на этом фоне, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Я думаю, что у него огромное количество недоброжелателей, ровно исходя из того, что он озвучивает те вещи, которые были под запретом в Соединенных Штатах Америки... Не знаю, кто за этим стоит, но это все, как говорится в нашем одном из любимых фильмов, мелко», — сказала Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Слова передает ТАСС. Комментируя слухи о кончине Трампа дипломат использовала цитату из фильма «Покровские ворота».
Захарова подчеркнула, что недовольство вызывает не только позиция американского лидера по украинскому вопросу, но и его инициатива по отмене ряда законодательных норм. В частности, политик напомнила о действиях президента США по изменению порядка указания пола в американских паспортах. По словам Захаровой, Трамп стремился вернуть стране базовые принципы — уважение и настоящую свободу слова.
В конце августа в Сети появились сообщения о двухдневном отсутствии президента Штатов Дональда Трампа на публике. По информации Newsweek, хештег whereistrump (гдетрамп) занял шестое место среди самых популярных в соцсети Х, а искусственный интеллект Grok зафиксировал свыше 1,3 миллиона просмотров материалов, связанных со слухами о возможной смерти главы США. Позже Трамп появился на публике, развеяв слухи о своей смерти.
