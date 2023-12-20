Происшествия Главный финансист таможни России задержан за мошенничество 20 декабря 2023 в 20:55 Размер текста - 17 + В 2023 году ряд высокопоставленных начальников таможенной службы получили сроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Задержан начальник финансово-бухгалтерской службы ЦТУ Федеральной таможенной службы (ФТС) России Василий Филатов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник Рен ТВ. «Филатов был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», — сказал собеседник Рен ТВ. Дорогомиловский суд Москвы избрал главному финансисту таможни меру пресечения. Филатов пробудет под домашним арестом до 2 февраля 2024 года. Обновлено в 19:25. Дорогомиловский райсуд подтвердил, что Филатову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он обвиняется в мошенничестве. Ходатайство следователя о заключении Филатова под стражу суд отклонил. В 2023 году таможенная служба РФ оказалась в коррупционном скандале. Например, в апреле суд отправил в колонию экс-начальника Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы РФ Алексея Шашаева. Нанесенный ведомству ущерб составил более 440 млн рублей. А в октябре свободы лишился бывший начальник отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни Сергей Алексеев. По версии суда, он получил взятку в размере двух миллионов рублей. Задержан начальник финансово-бухгалтерской службы ЦТУ Федеральной таможенной службы (ФТС) России Василий Филатов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник Рен ТВ. «Филатов был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», — сказал собеседник Рен ТВ. Дорогомиловский суд Москвы избрал главному финансисту таможни меру пресечения. Филатов пробудет под домашним арестом до 2 февраля 2024 года. Обновлено в 19:25. Дорогомиловский райсуд подтвердил, что Филатову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он обвиняется в мошенничестве. Ходатайство следователя о заключении Филатова под стражу суд отклонил. В 2023 году таможенная служба РФ оказалась в коррупционном скандале. Например, в апреле суд отправил в колонию экс-начальника Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы РФ Алексея Шашаева. Нанесенный ведомству ущерб составил более 440 млн рублей. А в октябре свободы лишился бывший начальник отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни Сергей Алексеев. По версии суда, он получил взятку в размере двух миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям