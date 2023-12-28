Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит

29 декабря 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

Антон Алиханов заявил, что литовская сторона стремится избежать потери денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Калининградской области призывают Литву отменить ограничения на транзит и возобновить нормальное сотрудничество в этой области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов. «Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере», — сказал Алиханов, его слова передает РИА Новости. Также он добавил, что снижение доходов, включая доходы литовских бюджетов, напрямую связано с действиями и решениями, принимаемыми литовским правительством. К тому же, по его словам, Литва продолжает вводить ограничения, которые не имеют никакого отношения к выполнению санкций Евросоюза. «Они предпринимают большие гораздо ограничения, которые с санкциями не связаны никак», — заключил Алиханов. Также Алиханов заявил, что Литва односторонне пересматривает тарифы на железнодорожный транзит через свою территорию в Калининградскую область из-за введения квот, что приведет к уменьшению объема провозимой продукции и повышению тарифов. Он также отметил, что литовская сторона стремится избежать потери денег. Литва разрешает провозить через границу с РФ только то, что выгодно Вильнюсу, считает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. По его словам, Москве нужно искать другие обходные пути, передает «Национальная служба Новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Калининградской области призывают Литву отменить ограничения на транзит и возобновить нормальное сотрудничество в этой области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов. «Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере», — сказал Алиханов, его слова передает РИА Новости. Также он добавил, что снижение доходов, включая доходы литовских бюджетов, напрямую связано с действиями и решениями, принимаемыми литовским правительством. К тому же, по его словам, Литва продолжает вводить ограничения, которые не имеют никакого отношения к выполнению санкций Евросоюза. «Они предпринимают большие гораздо ограничения, которые с санкциями не связаны никак», — заключил Алиханов. Также Алиханов заявил, что Литва односторонне пересматривает тарифы на железнодорожный транзит через свою территорию в Калининградскую область из-за введения квот, что приведет к уменьшению объема провозимой продукции и повышению тарифов. Он также отметил, что литовская сторона стремится избежать потери денег. Литва разрешает провозить через границу с РФ только то, что выгодно Вильнюсу, считает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. По его словам, Москве нужно искать другие обходные пути, передает «Национальная служба Новостей».