28 декабря 2023

Глава Калининградской области призвал Литву снять ограничения на транзит

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, алиханов антон
Антон Алиханов заявил, что литовская сторона стремится избежать потери денег Фото:
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Власти Калининградской области призывают Литву отменить ограничения на транзит и возобновить нормальное сотрудничество в этой области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

«Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере», — сказал Алиханов, его слова передает РИА Новости. Также он добавил, что снижение доходов, включая доходы литовских бюджетов, напрямую связано с действиями и решениями, принимаемыми литовским правительством.

К тому же, по его словам, Литва продолжает вводить ограничения, которые не имеют никакого отношения к выполнению санкций Евросоюза. «Они предпринимают большие гораздо ограничения, которые с санкциями не связаны никак», — заключил Алиханов.

Также Алиханов заявил, что Литва односторонне пересматривает тарифы на железнодорожный транзит через свою территорию в Калининградскую область из-за введения квот, что приведет к уменьшению объема провозимой продукции и повышению тарифов. Он также отметил, что литовская сторона стремится избежать потери денег.

Литва разрешает провозить через границу с РФ только то, что выгодно Вильнюсу, считает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. По его словам, Москве нужно искать другие обходные пути, передает «Национальная служба Новостей».

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Власти Калининградской области призывают Литву отменить ограничения на транзит и возобновить нормальное сотрудничество в этой области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов. «Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере», — сказал Алиханов, его слова передает РИА Новости. Также он добавил, что снижение доходов, включая доходы литовских бюджетов, напрямую связано с действиями и решениями, принимаемыми литовским правительством. К тому же, по его словам, Литва продолжает вводить ограничения, которые не имеют никакого отношения к выполнению санкций Евросоюза. «Они предпринимают большие гораздо ограничения, которые с санкциями не связаны никак», — заключил Алиханов. Также Алиханов заявил, что Литва односторонне пересматривает тарифы на железнодорожный транзит через свою территорию в Калининградскую область из-за введения квот, что приведет к уменьшению объема провозимой продукции и повышению тарифов. Он также отметил, что литовская сторона стремится избежать потери денег. Литва разрешает провозить через границу с РФ только то, что выгодно Вильнюсу, считает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. По его словам, Москве нужно искать другие обходные пути, передает «Национальная служба Новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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