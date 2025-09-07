Венгрия подтвердила надежность нефтепровода «Дружбы»

Поставки российской нефти в Венгрию осуществляются в обычном режиме, несмотря на ночной удар ВСУ по энергетической инфраструктуре, в частности — нефтепроводу «Дружба». Об этом в разговоре с российскими журналистами заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, подтвердив надежность объекта.
«Ночная атака на энергетическую инфраструктуру России не влияет ни на работу нефтепровода „Дружба“, ни на поставки нефти в Венгрию», — отметил Сийярто в разговоре с «Интерфаксом». За последние месяцы атаки ВСУ уже приводили к временным приостановкам экспорта российской нефти по направлению к Словакии и Венгрии. Однако спустя несколько дней поставки были возобновлены.
После очередного инцидента Петер Сийярто и министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обратились с письмом к Европейской комиссии. В письме министры призвали Еврокомиссию обеспечить стабильность и безопасность поставок энергоресурсов в регион.
«Дружба» остается ключевым маршрутом транспортировки российской нефти в страны Центральной Европы, напоминает MK.RU. Европейская комиссия ранее заявляла о важности энергобезопасности для всех государств-членов ЕС, включая Венгрию и Словакию. За август Украина несколько раз атаковала нефтепровод, передает Pravda.ru. Также атаки происходили и в начале 2025 года — в феврале. Недавно украинский лидер Владимир Зеленский в ходе беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде, которая прошла в сентябре, заявил, что атаки на энергообъекты со стороны Киева продолжатся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.