10 января 2024

Экономист раскрыла, кому увеличат выплаты с 1 февраля

В России будут ежегодно индексировать пособие по безработице
© Служба новостей «URA.RU»
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В России проиндексируют выплаты Фото:

В России с первого февраля планируется ежегодная индексация пособий по безработице. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно. Его назначают максимум на год, а предельная величина — 12 792 рубля в месяц», — сообщила Иванова-Швец в интервью изданию «Прайм».

Ранее ежегодная индексация выплат безработным в РФ не проводилась. В законе «О занятости» речь шла об условиях начисления пособия в зависимости от средней зарплаты сотрудника.

В России с начала 2024 года на 7,5% проиндексированы выплаты для неработающих пенсионеров. Также увеличено пособие по беременности.

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В России с первого февраля планируется ежегодная индексация пособий по безработице. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно. Его назначают максимум на год, а предельная величина — 12 792 рубля в месяц», — сообщила Иванова-Швец в интервью изданию «Прайм». Ранее ежегодная индексация выплат безработным в РФ не проводилась. В законе «О занятости» речь шла об условиях начисления пособия в зависимости от средней зарплаты сотрудника. В России с начала 2024 года на 7,5% проиндексированы выплаты для неработающих пенсионеров. Также увеличено пособие по беременности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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