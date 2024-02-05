Песков: мне неизвестно о законах, запрещающих радугу в России

Дмитрий Песков отметил, что не знает всех деталей дела
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о законах, которые запрещают радугу в стране. Журналисты попросили его прокомментировать арест жительницы Нижнего Новгорода Анастасии Ершовой за радужные сережки.
«Не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии законов, которые запрещают радугу в России. Не знаю всех деталей этого дела», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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