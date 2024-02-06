В России заочно арестовали Арестовича*

Басманный суд города Москвы заочно арестовал бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.Н. Арестовича на срок два месяца с момента его фактического задержания. В случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что бывшего советника главы ОП разыскивают за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Также он обвиняется в распространении фейков об армии РФ.
Ранее Арестович был объявлен в международный розыск. Информация была опубликована в базе данных МВД, передает «Царьград».
*Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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