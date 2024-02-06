В России заочно арестовали Арестовича*

Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича*

06 февраля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович* разыскивается по двум уголовным статьям Фото: Официальный сайт президента Украины Басманный суд города Москвы заочно арестовал бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.Н. Арестовича на срок два месяца с момента его фактического задержания. В случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам», — говорится в сообщении. Уточняется, что бывшего советника главы ОП разыскивают за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Также он обвиняется в распространении фейков об армии РФ. Ранее Арестович был объявлен в международный розыск. Информация была опубликована в базе данных МВД, передает «Царьград». *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Басманный суд города Москвы заочно арестовал бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.Н. Арестовича на срок два месяца с момента его фактического задержания. В случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам», — говорится в сообщении. Уточняется, что бывшего советника главы ОП разыскивают за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Также он обвиняется в распространении фейков об армии РФ. Ранее Арестович был объявлен в международный розыск. Информация была опубликована в базе данных МВД, передает «Царьград». *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.