В России заочно арестовали Арестовича*

Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича*
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович,  stock
Алексей Арестович* разыскивается по двум уголовным статьям Фото:

Басманный суд города Москвы заочно арестовал бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.Н. Арестовича на срок два месяца с момента его фактического задержания. В случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бывшего советника главы ОП разыскивают за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Также он обвиняется в распространении фейков об армии РФ.

Ранее Арестович был объявлен в международный розыск. Информация была опубликована в базе данных МВД, передает «Царьград».

*Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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Басманный суд города Москвы заочно арестовал бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.Н. Арестовича на срок два месяца с момента его фактического задержания. В случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам», — говорится в сообщении. Уточняется, что бывшего советника главы ОП разыскивают за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Также он обвиняется в распространении фейков об армии РФ. Ранее Арестович был объявлен в международный розыск. Информация была опубликована в базе данных МВД, передает «Царьград». *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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