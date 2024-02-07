В НАТО раскрыли, как отставка Залужного повлияет на помощь для Украины

Генсек НАТО Столтенберг: отставка Залужного не повлияет на помощь Украине
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Залужный и Зеленский. stock, залужный валерий, stock
Йенс Столтенберг сообщил, что решение Украины об увольнении Залужного не повлияет на НАТО Фото:

Решение по отставке главкома ВСУ Валерия Залужного не повлияет на поддержку Украины со стороны НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Это должны решать украинцы, НАТО не может тут ничего комментировать. Это не повлияет на нашу поддержку», — заявил Столтенберг на пресс-конференции с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Трансляция идет на официальном сайте альянса.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Залужный не пришел на встречу начальников генштабов Североатлантического альянса в рамках Совета НАТО — Украина. Главком ВСУ не в первый раз пропускает мероприятия такого характера.

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Решение по отставке главкома ВСУ Валерия Залужного не повлияет на поддержку Украины со стороны НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Это должны решать украинцы, НАТО не может тут ничего комментировать. Это не повлияет на нашу поддержку», — заявил Столтенберг на пресс-конференции с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Трансляция идет на официальном сайте альянса. Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Залужный не пришел на встречу начальников генштабов Североатлантического альянса в рамках Совета НАТО — Украина. Главком ВСУ не в первый раз пропускает мероприятия такого характера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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