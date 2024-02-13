Затухший конфликт Армении и Азербайджана грозит вспыхнуть вновь: что происходит на границе

Армения и Азербайджан отменялись обвинениями по поводу обстрелов

13 февраля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

В результате обстрела на границе умерло четверо со стороны Армении Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские ВС открыли огонь на границе, среди армянских солдат есть раненые. Согласно информации, в результате обстрела погибло четверо и один ранен (состояние оценивается как средней тяжести, на данный момент его жизни ничто не угрожает). Министерство обороны уже опубликовало список погибших. URA.RU расскажет, что известно о конфликте на данный момент. История конфликта Горячая фаза конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1991 году. В 1994 году при посредничестве России конфликт был заморожен, но не решен. Ситуация вокруг Карабаха превратилась в «вечный» конфликт, не имеющий устраивающего всех решения. В 2020 году произошел крупномасштабный вооруженный конфликт между вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с одной стороны и Вооруженными силами Азербайджана с другой. Конфликт длился с 27 сентября до 10 ноября 2020 года и завершился подписанием соглашения о прекращении огня Арменией, Азербайджаном и Россией. В 2022 году Баку и Ереван приступили к обсуждению мирного договора. Посредниками выступили Россия, Евросоюз и США. Премьер-министр страны Никол Пашинян, заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь, заявил, что для нормализации отношений с Ереваном есть серьезные предпосылки. В сентябре 2023 года Азербайджан начал военную операцию в регионе, в результате которой Карабах объявил о своей капитуляции. И ближе к концу 2023 года Азербайджаном были предложены пять основных принципов мирного договора, приближая страны к завершению территориального конфликта. Что известно об обстрелах на границах Военное ведомство Армении сообщило, что утром 13 февраля подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в районе села Неркин Ханд, расположенного вблизи с границей. В результате чего, по предварительным данным, двое были убиты и двое ранены. Однако, как сообщили позже, с армянской стороны четверо погибших и один раненый. Азербайджан назвал уничтожение боевого поста «операцией возмездия». Погранслужба Азербайджана отметила, что совершила обстрел армянского села в ответ на провокацию ВС Армении от 12 февраля. Пограничники отметили, что после обстрела Армении они будут отвечать более серьезно и решительно. Реакция России В России уже отметили перспективы мирного договора между Ереваном и Баку. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются на продолжение переговорного процесса, несмотря на сегодняшние происшествия. «Подобные происшествия как минимум не способствуют продвижению переговорного процесс и приближению к моменту подписания мирного договора. Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение», — заявил Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские ВС открыли огонь на границе, среди армянских солдат есть раненые. Согласно информации, в результате обстрела погибло четверо и один ранен (состояние оценивается как средней тяжести, на данный момент его жизни ничто не угрожает). Министерство обороны уже опубликовало список погибших. URA.RU расскажет, что известно о конфликте на данный момент. Горячая фаза конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1991 году. В 1994 году при посредничестве России конфликт был заморожен, но не решен. Ситуация вокруг Карабаха превратилась в «вечный» конфликт, не имеющий устраивающего всех решения. В 2020 году произошел крупномасштабный вооруженный конфликт между вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с одной стороны и Вооруженными силами Азербайджана с другой. Конфликт длился с 27 сентября до 10 ноября 2020 года и завершился подписанием соглашения о прекращении огня Арменией, Азербайджаном и Россией. В 2022 году Баку и Ереван приступили к обсуждению мирного договора. Посредниками выступили Россия, Евросоюз и США. Премьер-министр страны Никол Пашинян, заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь, заявил, что для нормализации отношений с Ереваном есть серьезные предпосылки. В сентябре 2023 года Азербайджан начал военную операцию в регионе, в результате которой Карабах объявил о своей капитуляции. И ближе к концу 2023 года Азербайджаном были предложены пять основных принципов мирного договора, приближая страны к завершению территориального конфликта. Военное ведомство Армении сообщило, что утром 13 февраля подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в районе села Неркин Ханд, расположенного вблизи с границей. В результате чего, по предварительным данным, двое были убиты и двое ранены. Однако, как сообщили позже, с армянской стороны четверо погибших и один раненый. Азербайджан назвал уничтожение боевого поста «операцией возмездия». Погранслужба Азербайджана отметила, что совершила обстрел армянского села в ответ на провокацию ВС Армении от 12 февраля. Пограничники отметили, что после обстрела Армении они будут отвечать более серьезно и решительно. В России уже отметили перспективы мирного договора между Ереваном и Баку. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются на продолжение переговорного процесса, несмотря на сегодняшние происшествия. «Подобные происшествия как минимум не способствуют продвижению переговорного процесс и приближению к моменту подписания мирного договора. Но мы надеемся, что этот процесс получит свое продолжение», — заявил Песков.