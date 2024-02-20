Чехия сделала 200 исключений по антироссийским санкциям

20 февраля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Чехия внесла сотни исключений в списки санкций против РФ, пишет Seznam Zprvy Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чехия за последние два года внесла почти 200 исключений и послаблений в списках санкций против России. Об этом пишет издание Seznam Zprvy. «За последние два года Чехия внесла около 200 послаблений и исключений в списках антироссийских санкций», — говорится в материале издания. Там добавили, что основная часть этих исключений касается фармацевтической промышленности и атомной энергетики. Преимущественно государственные и полугосударственные компании обратились к чешским властям с просьбами о послаблении санкций, поскольку им требовались стратегически важные ресурсы и компоненты оборудования. Среди таких компаний были операторы чешских атомных электростанций «Дукованы» и «Темелин», построенных по советским проектам. Они продолжали приобретать продукцию чешской компании MSA, входящей в российский холдинг TMK, подвергнутый санкциям из-за связей с бизнесменом Дмитрием Пумпянским, заключили в материале. Чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела также заявлял о том, что несмотря на санкции, часть торговых компаний, поставляющих газ в Чехию, закупает его у России. Министр отметил, что на предстоящую зиму Чехия имеет достаточные запасы газа, и поэтому поставки из РФ не требуются.

Чехия за последние два года внесла почти 200 исключений и послаблений в списках санкций против России. Об этом пишет издание Seznam Zprvy. «За последние два года Чехия внесла около 200 послаблений и исключений в списках антироссийских санкций», — говорится в материале издания. Там добавили, что основная часть этих исключений касается фармацевтической промышленности и атомной энергетики. Преимущественно государственные и полугосударственные компании обратились к чешским властям с просьбами о послаблении санкций, поскольку им требовались стратегически важные ресурсы и компоненты оборудования. Среди таких компаний были операторы чешских атомных электростанций «Дукованы» и «Темелин», построенных по советским проектам. Они продолжали приобретать продукцию чешской компании MSA, входящей в российский холдинг TMK, подвергнутый санкциям из-за связей с бизнесменом Дмитрием Пумпянским, заключили в материале. Чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела также заявлял о том, что несмотря на санкции, часть торговых компаний, поставляющих газ в Чехию, закупает его у России. Министр отметил, что на предстоящую зиму Чехия имеет достаточные запасы газа, и поэтому поставки из РФ не требуются.