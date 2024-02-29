В Хакасии водитель въехал в толпу студентов. Видео

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Два студента получили серьезные травмы после ДТП
Два студента получили серьезные травмы после ДТП Фото:

Машина въехала в толпу студентов возле колледжа в Хакасии. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Легковушка влетела в группу из семи несовершеннолетних, которые стояли возле Хакасского политехнического колледжа на улице Добровольского рабочего накануне в девятом часу утра», — говорится в канале. Удар был настолько сильным, что подростки разлетелись в разные стороны. Машину смог остановить только забор.

Двое студентов получили серьезные травмы. Водителю 42 года. Предварительно, Он был трезвым. Сейчас идет проверка.

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Машина въехала в толпу студентов возле колледжа в Хакасии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Легковушка влетела в группу из семи несовершеннолетних, которые стояли возле Хакасского политехнического колледжа на улице Добровольского рабочего накануне в девятом часу утра», — говорится в канале. Удар был настолько сильным, что подростки разлетелись в разные стороны. Машину смог остановить только забор. Двое студентов получили серьезные травмы. Водителю 42 года. Предварительно, Он был трезвым. Сейчас идет проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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