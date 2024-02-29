Два студента получили серьезные травмы после ДТП
Машина въехала в толпу студентов возле колледжа в Хакасии. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Легковушка влетела в группу из семи несовершеннолетних, которые стояли возле Хакасского политехнического колледжа на улице Добровольского рабочего накануне в девятом часу утра», — говорится в канале. Удар был настолько сильным, что подростки разлетелись в разные стороны. Машину смог остановить только забор.
Двое студентов получили серьезные травмы. Водителю 42 года. Предварительно, Он был трезвым. Сейчас идет проверка.
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