Картаполов объяснил смысл указа Путина о военных сборах

Картаполов: указ Путина о военных сборах не связан с СВО

02 марта 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Военные сборы проходят ежегодно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, которые находятся в запасе. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, кто подлежит военным сборам и как пройдут военные сборы. Для чего нужны сборы По словам Андрея Картаполова, такие сборы проходят ежегодно и не имеют ничего общего со специальной военной операцией. Он сообщил «Парламентской газете», что это необходимо для общей оценки общего состояния резервов Вооруженны сил РФ. Кого могут призвать Запас формируется из тех, кто прошел срочную службу, из выпускников военных образовательных учреждений, а также из тех, кто проходил альтернативную службу или был освобожден от армии по достижении 27 лет или по другим причинам. Кроме того, в запасе находятся женщины, имеющие военно-учетную специальность. Отдельной категорией являются резервисты — это те, кто, пройдя срочную службу, заключил с Министерством обороны контракт о зачислении в мобилизационный резерв. Кого освобождают от сборов От сборов могут быть освобождены те, у кого есть бронь от организаций на период мобилизации, сотрудники Росгвардии и МЧС, педагоги и студенты очной и заочной формы. Также к таким категориям относятся многодетные родители и лица с непогашенной судимостью. Где могут проходить сборы В соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» в 2024 году на военные сборы призовут лица, пребывающих в запасе для прохождения военных сборов в составе Вооруженных сил Российской Федерации, в войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях министерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. При этом есть ряд должностей, которые являются закрытыми от внешней аудитории, пояснил Андрей Картаполов. Именно с этим и связаны пункты в указе «для служебного пользования». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, которые находятся в запасе. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, кто подлежит военным сборам и как пройдут военные сборы. Для чего нужны сборы По словам Андрея Картаполова, такие сборы проходят ежегодно и не имеют ничего общего со специальной военной операцией. Он сообщил «Парламентской газете», что это необходимо для общей оценки общего состояния резервов Вооруженны сил РФ. Кого могут призвать Запас формируется из тех, кто прошел срочную службу, из выпускников военных образовательных учреждений, а также из тех, кто проходил альтернативную службу или был освобожден от армии по достижении 27 лет или по другим причинам. Кроме того, в запасе находятся женщины, имеющие военно-учетную специальность. Отдельной категорией являются резервисты — это те, кто, пройдя срочную службу, заключил с Министерством обороны контракт о зачислении в мобилизационный резерв. Кого освобождают от сборов От сборов могут быть освобождены те, у кого есть бронь от организаций на период мобилизации, сотрудники Росгвардии и МЧС, педагоги и студенты очной и заочной формы. Также к таким категориям относятся многодетные родители и лица с непогашенной судимостью. Где могут проходить сборы В соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» в 2024 году на военные сборы призовут лица, пребывающих в запасе для прохождения военных сборов в составе Вооруженных сил Российской Федерации, в войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях министерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. При этом есть ряд должностей, которые являются закрытыми от внешней аудитории, пояснил Андрей Картаполов. Именно с этим и связаны пункты в указе «для служебного пользования».