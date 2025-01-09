Картаполов назвал военной угрозой для России присоединение Гренландии к США

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По словам Картаполова, присоединение Гренландии к США — не лучший вариант для России
По словам Картаполова, присоединение Гренландии к США — не лучший вариант для России Фото:

Присоединение Гренландии к США представляет для России военную угрозу, поскольку остров имеет потенциал стать стратегической базой для Вашингтона в случае возникновения межконтинентального конфликта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Безусловно, представляет. Потому что Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант. В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном это такой хороший плацдарм для Америки», — сказал Картаполов. Его слова приводит РИА Новости. 

Ранее Трамп заявил о своем желании присоединить Гренландию, которая сейчас находится под контролем Дании, к США. Власти полуострова выступили против его предложения. Свое решение будущий американский президент обосновал возможными угрозами со стороны России и Китая в Арктической зоне. О своем желании интегрировать Гренландию в состав США Трамп заявлял еще в 2019 году. По мнению ученого Виктора Боярского, таким образом он хочет усилить военное присутствие США в Арктике.  

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Присоединение Гренландии к США представляет для России военную угрозу, поскольку остров имеет потенциал стать стратегической базой для Вашингтона в случае возникновения межконтинентального конфликта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Безусловно, представляет. Потому что Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант. В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном это такой хороший плацдарм для Америки», — сказал Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.  Ранее Трамп заявил о своем желании присоединить Гренландию, которая сейчас находится под контролем Дании, к США. Власти полуострова выступили против его предложения. Свое решение будущий американский президент обосновал возможными угрозами со стороны России и Китая в Арктической зоне. О своем желании интегрировать Гренландию в состав США Трамп заявлял еще в 2019 году. По мнению ученого Виктора Боярского, таким образом он хочет усилить военное присутствие США в Арктике.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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