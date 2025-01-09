Банк «Открытие» официально закрылся

Банк «Открытие» официально прекратил свою деятельность с начала 2025 года. Он перешел под контроль ВТБ в результате реорганизации.
«Банк „ФК Открытие“ прекратил свою деятельность с 1 января 2025 года в результате реорганизации», — говорится на сайте Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Свои полномочия прекратил и председатель правления банка Михаил Алексеев. Вместе с ним из банка ушли два заместителя председателя и три члена правления, чьи имена не были раскрыты.
В декабре 2022 года ВТБ приобрел банк «Открытие» за 340 млрд рублей. Сегодня, 9 января, ВТБ завершил перевод отделений банка под свой бренд, расширив свою сеть до 1,6 тысячи отделений в 89 регионах. «Открытие» присоединилось к БМ-банку (группа ВТБ) 1 января этого года. Изначально планировалась ликвидация «Открытия», но впоследствии ВТБ изменил стратегию и присоединил его к БМ-банку.
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