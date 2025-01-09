ЦБ установил официальный курс доллара выше 102 рублей

Банк России опубликовал курсы валют на 10 января 2025 года. Официальный курс доллара США был установлен на уровне 102,2911 рублей, что на 61 копейку выше предыдущего значения.
«ЦБ установил официальный курс доллара на 10 января выше 102 рублей», — передает РБК, ссылаясь на данные ЦБ. Курс евро наоборот снизился на 1,1 рубль. Сейчас он находится на отметке в 105 рублей
Также было зафиксировано увеличение курса китайского юаня. На 10 января стоимость юаня составила 13,6934 рубля, что на 27 копеек больше по сравнению с предыдущим значением.
В канун Нового года доллар упал до 103 рублей. Ранее он держался на отметке в 110 рублей. По словам экспертов, в 2025 году курс доллара будет колебаться от 95 до 110 рублей при позитивном прогнозе.
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