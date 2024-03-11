SIPRI: Россия впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений

11 марта 2024 в 06:17 Размер текста - 17 +

Франция обошла РФ в рейтинге основных экспортеров оружия Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Впервые в истории Россия переместилась на третье место рейтинга крупнейших экспортеров вооружения. Эти сведения содержатся в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). «Экспорт оружия из РФ в 2019—2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014—2018 годами. Россия уступила свою позицию Франции. Первое место занимают США, которые, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, нарастили продажи на 17%» — данные аналитиков SIPRI опубликованы на официальном сайте института. В число лидеров также вошли Китай, Германия, Италия, Великобритания, Испания, Израиль и Южная Корея. Крупнейшим импортером в Европе признана Украина. По словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, Россия в этом году на мировом рынке планирует показать новые образцы оружия. В феврале госкорпорация «Ростех» впервые продемонстрировала Саудовской Аравии свои новейшие боевые разработки, созданные во время спецоперации.

Впервые в истории Россия переместилась на третье место рейтинга крупнейших экспортеров вооружения. Эти сведения содержатся в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). «Экспорт оружия из РФ в 2019—2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014—2018 годами. Россия уступила свою позицию Франции. Первое место занимают США, которые, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, нарастили продажи на 17%» — данные аналитиков SIPRI опубликованы на официальном сайте института. В число лидеров также вошли Китай, Германия, Италия, Великобритания, Испания, Израиль и Южная Корея. Крупнейшим импортером в Европе признана Украина. По словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, Россия в этом году на мировом рынке планирует показать новые образцы оружия. В феврале госкорпорация «Ростех» впервые продемонстрировала Саудовской Аравии свои новейшие боевые разработки, созданные во время спецоперации.